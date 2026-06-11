Кого коснулись новые санкции США
О введении ограничений сообщил Государственный департамент США в своем заявлении.
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По данным Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), новые санкции коснулись 13 человек и компаний.
Девять фигурантов санкционного списка – граждане и фирмы из Китая и Гонконга. США подозревают, что они помогали организовывать закупки вооружения для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранских вооруженных сил, в частности переносных зенитно-ракетных комплексов.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Под ограничения в том числе попала зарегистрированная в Гонконге компания, которая действовала под прикрытием теневой банковской сети Ирана.
Кроме того, Госдеп США ввел санкции против 2 компаний и 2 лиц из Ирана и Беларуси. По данным Вашингтона они тоже были задействованы в схемах по поставкам оружия Ирану.
Эти санкции стали продолжением наших действий от 8 мая 2026 года, направленных на нарушение работы сетей закупок, поддерживающих военные программы Ирана и ослабляют его возможности осуществлять военную деятельность в регионе,
– отметили в США.
В США также заверили, что и в дальнейшем будут использовать все доступные механизмы для противодействия действиям Тегерана, чтобы не допустить восстановления им программ, "связанных с распространением чувствительных технологий".
Соединенные Штаты продолжают поддерживать максимальное давление на Иран и принимать меры, чтобы лишить КСИР и правительство Ирана доступа к ресурсам, которые поддерживают их дестабилизирующую деятельность, – говорится в заявлении.
Обратите внимание! Согласно резолюции Совета Безопасности ООН №1929, государства-члены Организации должны предотвращать поставку, продажи или передачи Ирану обычных видов вооружений, в частности переносных зенитно-ракетных комплексов.
Напомним, в апреле Министерство финансов США объявило о новом пакете санкций, в который попали более двух десятков физических и юридических лиц, а также судна, которые были связаны со схемами экспорта иранской нефти и природного газа.
В начале мая США расширили ограничения против Ирана. Тогда под санкции попали три иранские валютно-обменные компании и ряд связанных с ними фирм, которые использовались для проведения финансовых операций.
Кроме того, 2 июня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против четырех граждан Ирана и четырех криптовалютних платформ.
Под новые ограничения попали крупнейшие криптобиржи страны – Nobitex, Bitpin, Ramzinex и Wallex, которые, по оценке США, использовались для проведения операций в обход международных санкций и ограничений.