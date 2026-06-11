Кого коснулись новые санкции США

О введении ограничений сообщил Государственный департамент США в своем заявлении.

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По данным Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), новые санкции коснулись 13 человек и компаний.

Девять фигурантов санкционного списка – граждане и фирмы из Китая и Гонконга. США подозревают, что они помогали организовывать закупки вооружения для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранских вооруженных сил, в частности переносных зенитно-ракетных комплексов.

Под ограничения в том числе попала зарегистрированная в Гонконге компания, которая действовала под прикрытием теневой банковской сети Ирана.

Кроме того, Госдеп США ввел санкции против 2 компаний и 2 лиц из Ирана и Беларуси. По данным Вашингтона они тоже были задействованы в схемах по поставкам оружия Ирану.

Эти санкции стали продолжением наших действий от 8 мая 2026 года, направленных на нарушение работы сетей закупок, поддерживающих военные программы Ирана и ослабляют его возможности осуществлять военную деятельность в регионе,

– отметили в США.

В США также заверили, что и в дальнейшем будут использовать все доступные механизмы для противодействия действиям Тегерана, чтобы не допустить восстановления им программ, "связанных с распространением чувствительных технологий".

Соединенные Штаты продолжают поддерживать максимальное давление на Иран и принимать меры, чтобы лишить КСИР и правительство Ирана доступа к ресурсам, которые поддерживают их дестабилизирующую деятельность, – говорится в заявлении.

Обратите внимание! Согласно резолюции Совета Безопасности ООН №1929, государства-члены Организации должны предотвращать поставку, продажи или передачи Ирану обычных видов вооружений, в частности переносных зенитно-ракетных комплексов.