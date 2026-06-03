Кого коснулись санкции США
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило санкции против четырех граждан Ирана и четырех иранских платформ для торговли цифровыми активами, сообщили в Минфине США.
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Пока экономика Ирана стремительно ухудшается, режим решил использовать технологии цифровых активов для собственных коррупционных целей, в частности для обхода санкций и вывода капитала из страны. Нынешний экономический хаос в Иране является доказательством того, что кампания максимального давления президента Трампа была успешной, – отметил министр финансов Скотт Бессент.
Новые санкции коснулись больших криптобирж, которые оказывают значительную поддержку иранскому режиму:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- Nobitex;
- Bitpin;
- Ramzinex;
- и Wallex.
Nobitex – это крупнейшая криптобиржа Ирана. США считают, что она помогала режиму проводить платежи для террористической деятельности и операции, связанные с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), а также поддерживала схемы обхода западных санкций.
По данным Минфина, в 2025 году через Nobitex прошло более 50% всех поступлений цифровых активов в Иран. К тому же она якобы помогала Центральному банку Ирана с помощью криптовалюты поддерживать стремительно обесценивающуюся национану валюту,.
Кроме того, биржа позволяла представителям режима пользоваться международными криптовалютными платформами и обходить санкции в различных юрисдикциях,
– говорится в заявлении Минфина.
Вместе с Nobitex под санкции попали и ее руководство, в частности, соучредитель и бывший гендиректор Амир Хоссейна Рада и ряд других топ-менеджеров.
Три другие криптобиржи, которых коснулись новые санкции США, по данным OFAC, тоже использовались для проведения операций, связанных с КСИР, и помогали обходить международные ограничения.
В Минфине отметили, что США продолжат политику максимального экономического давления на Тегеран и в дальнейшем.
Как и было обещано, Министерство финансов продолжит отслеживать движение средств в рамках Economic Fury – как через банковскую систему, так и через цифровые активы – чтобы не допустить создания режимом ядерного оружия,
– подчеркнул Бессент.
Заметьте! По решению OFAC, все активы и имущество подсанкционных лиц, которые находятся в США или под контролем американских граждан или компаний, будут заблокированы. Кроме того, санкции распространяются на любые компании, которые прямо или косвенно более чем на 50% принадлежат лицам из списка санкций.
Напомним, в апреле Министерство финансов США ввело новый пакет санкций против Ирана новый пакет санкций против Ирана. В "черный список" внесли более двадцати лиц и структур – предпринимателей, компаний и судов.
По данным американского Минфина, все они связаны с экспортом иранской нефти и природного газа и входят в сеть, которую контролирует Мохаммед Хоссейн Шамхани, сын бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
В начале мая Соединенные Штаты также объявили о новых ограничениях против теневых финансовых схем Ирана. Минфин ввел санкции против трех иранских валютно-обменных компаний и связанных с ними фирм-прикрытий.
По данным ведомства, эти структуры играют ключевую роль в конвертации доходов от продажи нефти в валюту, которую могут использовать иранские военные и их союзники.