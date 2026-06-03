Кого коснулись санкции США

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило санкции против четырех граждан Ирана и четырех иранских платформ для торговли цифровыми активами, сообщили в Минфине США.

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Пока экономика Ирана стремительно ухудшается, режим решил использовать технологии цифровых активов для собственных коррупционных целей, в частности для обхода санкций и вывода капитала из страны. Нынешний экономический хаос в Иране является доказательством того, что кампания максимального давления президента Трампа была успешной, – отметил министр финансов Скотт Бессент.

Новые санкции коснулись больших криптобирж, которые оказывают значительную поддержку иранскому режиму:

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Nobitex;

Bitpin;

Ramzinex;

и Wallex.

Nobitex – это крупнейшая криптобиржа Ирана. США считают, что она помогала режиму проводить платежи для террористической деятельности и операции, связанные с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), а также поддерживала схемы обхода западных санкций.

По данным Минфина, в 2025 году через Nobitex прошло более 50% всех поступлений цифровых активов в Иран. К тому же она якобы помогала Центральному банку Ирана с помощью криптовалюты поддерживать стремительно обесценивающуюся национану валюту,.

Кроме того, биржа позволяла представителям режима пользоваться международными криптовалютными платформами и обходить санкции в различных юрисдикциях,

– говорится в заявлении Минфина.

Вместе с Nobitex под санкции попали и ее руководство, в частности, соучредитель и бывший гендиректор Амир Хоссейна Рада и ряд других топ-менеджеров.

Три другие криптобиржи, которых коснулись новые санкции США, по данным OFAC, тоже использовались для проведения операций, связанных с КСИР, и помогали обходить международные ограничения.

В Минфине отметили, что США продолжат политику максимального экономического давления на Тегеран и в дальнейшем.

Как и было обещано, Министерство финансов продолжит отслеживать движение средств в рамках Economic Fury – как через банковскую систему, так и через цифровые активы – чтобы не допустить создания режимом ядерного оружия,

– подчеркнул Бессент.

Заметьте! По решению OFAC, все активы и имущество подсанкционных лиц, которые находятся в США или под контролем американских граждан или компаний, будут заблокированы. Кроме того, санкции распространяются на любые компании, которые прямо или косвенно более чем на 50% принадлежат лицам из списка санкций.