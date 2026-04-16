Кто попал под новые санкции?

По данным Минфина, все эти люди и танкеры причастны к экспорту иранской нефти и природного газа, пишет CNN.

В ведомстве добавили, что они входят в сеть, которую контролирует Мохаммед Хоссейн Шамхани. Это сын одного из главных политических советников бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который тоже погиб во время ударов США и Израиля.

Под новые санкции США попали:

девять танкеров для перевозки нефти и сжиженного газа;

несколько компаний, которые зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах.

Это не первый случай, когда администрация Дональда Трампа вводит ограничения против судоходной империи Шамхани. В июле США уже объявили значительно более широкий пакет санкций, который охватил более 115 человек, компаний и судов, связанных с этой сетью,

– пишет издание.

Таким образом, санкционные послабления для Ирана длились недолго. Объявление о новых ограничениях появилось на следующий день после того, как Минфин США заявил о возобновлении санкций на всю иранскую нефть.

Заметьте! Ранее США разрешили Тегерану временно продавать нефть, которая хранилась на танкерах. Разрешение действовало в течение месяца, чтобы ослабить напряжение на мировых рынках.

Почему США давят на экономику Ирана?

Сейчас в Белом доме с оптимизмом оценивают возможность достижения соглашения с Ираном о завершении войны в ближайшее время, пишет Reuters.

Мы чувствуем хорошие перспективы по соглашению,

– заявила на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

В то же время Вашингтон предупреждает об усилении экономического давления на Тегеран, если тот проявит неуступчивость.

В частности, министр финансов Скотт Бессент, выступая вместе с Левитт, заявил, что США могут ввести вторичные санкции против стран, которые торгуют с Ираном.

По его словам, Минфин США уже предупредил два китайских банка о возможных санкциях, если те и в дальнейшем будут обрабатывать финансовые операции Ирана. Правда, финучреждения Бессент называть не стал.

Иранцы должны понимать, что это будет финансовый эквивалент того, что мы видели в военных действиях,

– подчеркнул глава Минфина.

Важно! Сейчас, по данным издания, американские и иранские чиновники рассматривают возможность возобновления переговоров в Пакистане по завершению войны на Ближнем Востоке уже в ближайшие выходные. Хотя предыдущий раунд переговоров об окончании войны и завершился без прорыва.

Когда может закончиться война в Иране?