Кто попал под новые санкции?
По данным Минфина, все эти люди и танкеры причастны к экспорту иранской нефти и природного газа, пишет CNN.
В ведомстве добавили, что они входят в сеть, которую контролирует Мохаммед Хоссейн Шамхани. Это сын одного из главных политических советников бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который тоже погиб во время ударов США и Израиля.
Под новые санкции США попали:
- девять танкеров для перевозки нефти и сжиженного газа;
- несколько компаний, которые зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах.
Это не первый случай, когда администрация Дональда Трампа вводит ограничения против судоходной империи Шамхани. В июле США уже объявили значительно более широкий пакет санкций, который охватил более 115 человек, компаний и судов, связанных с этой сетью,
– пишет издание.
Таким образом, санкционные послабления для Ирана длились недолго. Объявление о новых ограничениях появилось на следующий день после того, как Минфин США заявил о возобновлении санкций на всю иранскую нефть.
Заметьте! Ранее США разрешили Тегерану временно продавать нефть, которая хранилась на танкерах. Разрешение действовало в течение месяца, чтобы ослабить напряжение на мировых рынках.
Почему США давят на экономику Ирана?
Сейчас в Белом доме с оптимизмом оценивают возможность достижения соглашения с Ираном о завершении войны в ближайшее время, пишет Reuters.
Мы чувствуем хорошие перспективы по соглашению,
– заявила на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В то же время Вашингтон предупреждает об усилении экономического давления на Тегеран, если тот проявит неуступчивость.
В частности, министр финансов Скотт Бессент, выступая вместе с Левитт, заявил, что США могут ввести вторичные санкции против стран, которые торгуют с Ираном.
По его словам, Минфин США уже предупредил два китайских банка о возможных санкциях, если те и в дальнейшем будут обрабатывать финансовые операции Ирана. Правда, финучреждения Бессент называть не стал.
Иранцы должны понимать, что это будет финансовый эквивалент того, что мы видели в военных действиях,
– подчеркнул глава Минфина.
Важно! Сейчас, по данным издания, американские и иранские чиновники рассматривают возможность возобновления переговоров в Пакистане по завершению войны на Ближнем Востоке уже в ближайшие выходные. Хотя предыдущий раунд переговоров об окончании войны и завершился без прорыва.
Когда может закончиться война в Иране?
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном, по его оценкам, приближается к завершению. Впрочем, он отметил, что операция еще не закончена, а Вашингтон и в дальнейшем сохраняет давление на Тегеран и готов действовать в зависимости от развития событий.
Вице-президент Джей Ди Вэнс также сообщил о "значительном прогрессе" в этом направлении, однако признал, что окончательных договоренностей пока нет. По его словам, дальнейший ход ситуации будет значительно зависеть от позиции Ирана.
Несмотря на осторожный оптимизм в заявлениях, США не ослабляют давление на Тегеран. В частности, Вашингтон ввел морскую блокаду иранских портов.
В то же время совместная операция США и Израиля против Ирана под названием "Эпическая ярость", которая стартовала 28 февраля, уже обошлась Соединенным Штатам в значительную сумму. По оценкам, расходы могли превысить 51 миллиард долларов.