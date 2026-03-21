Что известно о масштабах кризиса?

Детали для Financial Times рассказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. Он назвал конфликт "самой большой угрозой глобальной энергетической безопасности в истории".

Ранее Бирол помог Европе разобраться с газовым кризисом после полномасштабного вторжения России в Украину. Теперь же он оказался в центре усилий по сохранению энергоснабжения после эскалации на Ближнем Востоке.

Объем газа, поставки которого остановили из-за боевых действий в Иране, вдвое больше, чем потери Европы от России в 2022 году.

А потери нефти уже превысили уровень двойного шока 1970-х годов, после которого мир столкнулся с рецессией и дефицитом топлива.

По словам главы МЭА, политики и рынки все еще недооценивают масштабы кризиса. Более того, проблема будет углубляться с каждым днем, пока потоки энергоносителей с Ближнего Востока, который экспортирует 20% мировой нефти и СПГ, будут парализованы фактической иранской блокадой Ормузского пролива.

Люди понимают, что это серьезный вызов, но я не уверен, что глубина и последствия ситуации хорошо осознаны,

– сказал эксперт.

Даже если конфликт завершится, а пролив снова откроют, быстро восстановить добычу не удастся. Часть нефтяных и газовых объектов повреждена или остановлена, поэтому одни из них заработают не раньше чем через полгода, а другие – еще позже.

Напомним, на прошлой неделе МЭА объявило о выпуске 400 миллионов баррелей (20%) из мировых запасов для смягчения дефицита. Кроме того, Бирол уже провел переговоры с Канадой, Мексикой, Бразилией, Норвегией и другими странами по увеличению добычи, однако это не решит проблему потери энергоносителей с Ближнего Востока.

Что происходит с ценами на нефть?