Что известно о масштабах кризиса?
Детали для Financial Times рассказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. Он назвал конфликт "самой большой угрозой глобальной энергетической безопасности в истории".
Ранее Бирол помог Европе разобраться с газовым кризисом после полномасштабного вторжения России в Украину. Теперь же он оказался в центре усилий по сохранению энергоснабжения после эскалации на Ближнем Востоке.
- Объем газа, поставки которого остановили из-за боевых действий в Иране, вдвое больше, чем потери Европы от России в 2022 году.
- А потери нефти уже превысили уровень двойного шока 1970-х годов, после которого мир столкнулся с рецессией и дефицитом топлива.
По словам главы МЭА, политики и рынки все еще недооценивают масштабы кризиса. Более того, проблема будет углубляться с каждым днем, пока потоки энергоносителей с Ближнего Востока, который экспортирует 20% мировой нефти и СПГ, будут парализованы фактической иранской блокадой Ормузского пролива.
Люди понимают, что это серьезный вызов, но я не уверен, что глубина и последствия ситуации хорошо осознаны,
– сказал эксперт.
Даже если конфликт завершится, а пролив снова откроют, быстро восстановить добычу не удастся. Часть нефтяных и газовых объектов повреждена или остановлена, поэтому одни из них заработают не раньше чем через полгода, а другие – еще позже.
Напомним, на прошлой неделе МЭА объявило о выпуске 400 миллионов баррелей (20%) из мировых запасов для смягчения дефицита. Кроме того, Бирол уже провел переговоры с Канадой, Мексикой, Бразилией, Норвегией и другими странами по увеличению добычи, однако это не решит проблему потери энергоносителей с Ближнего Востока.
Что происходит с ценами на нефть?
К слову, аналитики прогнозируют, что цены на нефть могут достичь более 150 долларов, если конфликт продлится дольше апреля. Правда, Бирол отказался делать предположения относительно дальнейшего подорожания.
Компании авиации и судоходства уже готовятся к дефициту. Китай запретил экспорт дизеля, а правительства некоторых стран нормируют выдачу топлива и переходят на 4-дневную рабочую неделю.
Испания и Италия снижают налоги на энергоносители, а в США, где цена на бензин приближается к 4 долларам за галлон, рассматривают возможность выпуска собственных стратегических резервов и уже временно отменили санкции против сырья из Ирана.