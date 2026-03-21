Що відомо про масштаби кризи?
Деталі для Financial Times розповів голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол. Він назвав конфлікт "найбільшою загрозою глобальній енергетичній безпеці в історії".
Дивіться також Ормузька протока․ Чому вона така важлива та чому Трамп не може її розблокувати, поки страждає весь світ
Раніше Бірол допоміг Європі розібратися з газовою кризою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер же він опинився в центрі зусиль щодо збереження енергопостачання після ескалації на Близькому Сході.
- Обсяг газу, постачання якого зупинили через бойові дії в Ірані, удвічі більший за втрати Європи від Росії у 2022 році.
- А втрати нафти вже перевищили рівень подвійного шоку 1970-х років, після якого світ зіткнувся з рецесією і дефіцитом палива.
За словами голови МЕА, політики та ринки все ще недооцінюють масштаби кризи. Ба більше, проблема поглиблюватиметься з кожним днем, доки потоки енергоносіїв із Близького Сходу, який експортує 20% світової нафти та СПГ, будуть паралізовані фактичною іранською блокадою Ормузької протоки.
Люди розуміють, що це серйозний виклик, але я не впевнений, що глибина та наслідки ситуації добре усвідомлені,
– сказав експерт.
Навіть якщо конфлікт завершиться, а протоку знову відкриють, швидко відновити видобуток не вдасться. Частина нафтових і газових об'єктів пошкоджена або зупинена, тож одні з них запрацюють не раніше ніж за пів року, а інші – ще пізніше.
Нагадаємо, минулого тижня МЕА оголосило про випуск 400 мільйонів барелів (20%) зі світових запасів для пом'якшення дефіциту. Окрім того, Бірол уже провів переговори з Канадою, Мексикою, Бразилією, Норвегією та іншими країнами щодо збільшення видобутку, проте це не розв'яже проблему втрати енергоносіїв з Близького Сходу.
Що відбувається з цінами на нафту?
До слова, аналітики прогнозують, що ціни на нафту можуть сягнути понад 150 доларів, якщо конфлікт триватиме довше квітня. Щоправда, Бірол відмовився робити припущення щодо подальшого подорожчання.
Компанії авіації та судноплавства вже готуються до дефіциту. Китай заборонив експорт дизелю, а уряди деяких країн нормують видачу пального й переходять на 4-денний робочий тиждень.
Іспанія та Італія знижують податки на енергоносії, а в США, де ціна на бензин наближається до 4 доларів за галон, розглядають можливість випуску власних стратегічних резервів і вже тимчасово скасували санкції проти сировини з Ірану.