Що відбувається з ринком пального?

Європейські ф’ючерси на газ підскочили на цілих 35%, і більш ніж удвічі перевищивши довоєнний рівень, про що пише Bloomberg.

Щодо нафти: Brent досягла 119 доларів за барель – майже максимуму з 2022 року. Водночас європейські ф’ючерси на дизельне пальне перевищили 190 доларів за барель.

Іранська ракета завдала "значних пошкоджень" комплексу Рас-Лаффан у Катарі, де розташований найбільший у світі завод зі зрідження природного газу. Відвантаження нафти на західному узбережжі Саудівської Аравії – важливому експортному маршруті на тлі закриття Ормузької протоки – були тимчасово зупинені через атаку.

Зауважте! Також газовий об’єкт в Абу-Дабі був закритий після влучання уламків від перехопленої ракети, а два нафтопереробні заводи в Кувейті загорілися внаслідок атак дронів.

Атака на Катар особливо підвищує ризик довгострокового інфляційного тиску через ціни на енергоносії внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану,

– йдеться у матеріалі.

Хоча постачання нафти й газу через Ормузьку протоку можуть відновитися після завершення конфлікту, серйозно пошкоджені виробничі об’єкти можуть відновлюватися значно довше.

У найгіршому випадку Рас-Лаффан може не відновити роботу у 2026 році,

– зазначила дослідниця Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Анн-Софі Корбо.

Дональд Трамп у відповідь закликав до деескалації. Він заявив, що Ізраїль утримається від подальших ударів по газовому родовищу – Південному Парсу – атака на яке й спровокувала відповідь Тегерана проти Катару.

Водночас він пригрозив "повністю знищити" Південний Парс, якщо Іран знову атакує СПГ-об’єкти Катару.

Більшість СПГ з Близького Сходу купують азійські країни. І будь-які тривалі перебої зменшать глобальну пропозицію – і підтримуватимуть високі ціни у всьому світі.

Важливо! Ф’ючерси на природний газ у США, які також є великим експортером СПГ, у четвер зросли на 6,5%.

Завод Shell Pearl з переробки газу в рідке паливо також зазнав пошкоджень.

В Абу-Дабі закрили газові об’єкти Habshan після того, як перехоплення ракет, спрямованих на завод і нафтове родовище, спричинило падіння уламків.

У Кувейті два нафтопереробні заводи були атаковані дронами. Обмежену пожежу на виробничому блоці НПЗ Mina Al-Ahmadi потужністю 346 тисяч барелів на добу ліквідовано, як і займання на НПЗ Mina Abdullah потужністю 454 тисячі барелів на добу.

Дрон упав на нафтопереробний завод Samref у Янбу на західному узбережжі Саудівської Аравії. Янбу є критично важливим для Саудівської Аравії та світового нафтового ринку, і ці атаки стали першим випадком у цій війні, коли він був ціллю Ірану.

Зверніть увагу! З початку війни ціни на нафту зросли більш ніж на 50%. Подальші атаки на видобувну інфраструктуру – як в Ірані, так і в усьому регіоні – можуть ще більше підвищити ціни. Перебої в роботі ключових об’єктів можуть прибрати з ринку від 5 до 6 мільйонів барелів нафти на добу та потенційно підняти ціни до 150 доларів та вище.

The Guardian вже писали, що атаки на газові родовища на Близькому Сході вперше зачепили об’єкти видобутку енергоносіїв. Це може вплинути на світову економіку. Ба більше, це можна сміливо вважати новим етапом ескалації.

