Рас-Лаффан є основою економіки Катару та найбільшим об'єктом зі скраплення газу. Про це повідомили в CNN.
Що відомо про ракетний удар по Катару?
Державна компанія QatarEnergy повідомила, що протягом останніх 12 годин Тегеран вдарив ракетами по їхніх об'єктах у місті.
Міноборони Катару заявило, що вранці 19 березня, Рас-Лаффан вдруге був уражений балістичними ракетами, що, за словами QatarEnergy, спричинило значні пожежі та подальші руйнування,
– зазначили в CNN.
ЗМІ наголосили, що повідомлень про жертви в результаті іранської атаки не було, а на місце одразу приїхали рятувальники.
Напад стався після погроз Ірану завдати "потужного удару" у відповідь на нібито атаки США та Ізраїлю по його енергетичній інфраструктурі.
Що відомо про атаки на НПЗ на Близькому Сході?
Внаслідок атаки на Іран було зруйновано споруду поблизу Бушерської АЕС. Водночас сам реактор та персонал не постраждали.
Іран 18 березня обстріляв комплекс з виробництва СПГ у Рас-Лаффані, Катар, що спричинило пожежі та значні збитки. Персонал комплексу було евакуйовано.
Дональд Трамп анонсував можливі нові атаки на нафтовий острів Харк в Ірані. Там проходить 90% нафти з Ірану на експорт.