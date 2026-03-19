Рас-Лаффан является основой экономики Катара и крупнейшим объектом по сжижению газа. Об этом сообщили в CNN.

Что известно о ракетном ударе по Катару?

Государственная компания QatarEnergy сообщила, что в течение последних 12 часов Тегеран ударил ракетами по их объектам в городе.

Минобороны Катара заявило, что утром 19 марта, Рас-Лаффан второй раз был поражен баллистическими ракетами, что, по словам QatarEnergy, повлекло значительные пожары и дальнейшие разрушения,

– отметили в CNN.

СМИ отметили, что сообщений о жертвах в результате иранской атаки не было, а на место сразу приехали спасатели.

Нападение произошло после угроз Ирана нанести "мощный удар" в ответ на якобы атаки США и Израиля по его энергетической инфраструктуре.

Что известно об атаках на НПЗ на Ближнем Востоке?