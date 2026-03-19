Рас-Лаффан является основой экономики Катара и крупнейшим объектом по сжижению газа. Об этом сообщили в CNN.
Что известно о ракетном ударе по Катару?
Государственная компания QatarEnergy сообщила, что в течение последних 12 часов Тегеран ударил ракетами по их объектам в городе.
Минобороны Катара заявило, что утром 19 марта, Рас-Лаффан второй раз был поражен баллистическими ракетами, что, по словам QatarEnergy, повлекло значительные пожары и дальнейшие разрушения,

СМИ отметили, что сообщений о жертвах в результате иранской атаки не было, а на место сразу приехали спасатели.
Нападение произошло после угроз Ирана нанести "мощный удар" в ответ на якобы атаки США и Израиля по его энергетической инфраструктуре.
Что известно об атаках на НПЗ на Ближнем Востоке?
В результате атаки на Иран было разрушено сооружение вблизи Бушерской АЭС. В то же время сам реактор и персонал не пострадали.
Иран 18 марта обстрелял комплекс по производству СПГ в Рас-Лаффане, Катар, что повлекло пожары и значительные убытки. Персонал комплекса был эвакуирован.
Дональд Трамп анонсировал возможные новые атаки на нефтяной остров Харк в Иране. Там проходит 90% нефти из Ирана на экспорт.