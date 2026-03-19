США не будут колебаться, если Иран продолжит атаковать. Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп сделал громкое предупреждение для Ирана.

Трамп сделал громкое предупреждение для Ирана. Он заявил, что Вашингтон не был проинформирован об атаке Израиля на иранское газовое месторождение "Южный Парс". По его словам, удар был нанесен в ответ на события на Ближнем Востоке, однако задел лишь относительно небольшую часть объекта.

Напомним! СМИ писали о том, что 18 марта Иран обвинил США и Иран в том, что они якобы нанесли удар по объектам газового месторождения "Южный Парс".

Трамп также отметил, что Катар не имел никакого отношения к этой атаке и не был о ней осведомлен. В то же время он отметил, что Иран, не зная этого, нанес удар по части инфраструктуры катарского СПГ-комплекса, что он назвал необоснованным действием.

Американский лидер подчеркнул, что Израиль больше не будет осуществлять атак по месторождению "Южный Парс", если Иран не продолжит эскалацию, в частности не будет атаковать Катар. В противном случае, предупредил Трамп, США могут нанести масштабный удар по всему газовому месторождению, применив беспрецедентную силу.

Однако, он подчеркнул, что не стремится позволять подобный уровень атак из-за их долгосрочных последствий. Но Трамп добавил, что в случае повторных атак на катарские СПГ-объекты не будет колебаться принять жесткое решение.

Справочно! Месторождение "Южный Парс" входит в состав крупнейшего в мире залежи природного газа, расположенного в Персидском заливе между Ираном и Катаром. В марте 2024 года СМИ сообщали, что на месторождение приходится около 70% всей добычи газа в Иране.

