Об этом в эфире 24 Канала отметил главный редактор издания Defence Express Олег Катков, озвучив, что это показала война на Ближнем Востоке, когда страны Персидского залива, имея немалый объем ракет к системам Patriot и отстреляв более 2000 противобаллистических ракет, а США – до 1400, в конце концов имели на своей территории "прилеты" со стороны Ирана. Чтобы компенсировать расходы ракетных запасов им понадобятся годы.

Чем можно заменить Patriot?

Сегодня, по словам главного редактора издания Defence Express, есть альтернативы к системам Patriot. Например, израильский комплекс "Праща Давида" с доказанной в боевых условиях возможностью перехвата баллистических ракет. Однако Украине, чтобы иметь возможность сбивать российскую баллистику, он недоступен, потому что Израиль его не продает.

Существует также вариант систем KM-SAM II, они изготовлены в Южной Корее с участием в разработке в 2000 годах России. Этот комплекс в ОАЭ доказал возможность перехватывать баллистические ракеты.

На этом перечень заканчивается, потому что больше никакие средства в цивилизованном мире в реальных боевых условиях свою эффективность не доказали. Есть задекларированные возможности, например, израильского комплекса Barak MX. Но ни Израиль, ни Южная Корея не хотят их продавать,

– озвучил Каток.

Украина не раз обращалась в частности в Сеул по этому поводу, но получила отказ даже несмотря на то, что участие в войне на стороне России на тот момент уже принимали солдаты Северной Кореи. Для Украины, по мнению Каткова, объективно остается только вариант Patriot. Потому что их уже поставлено для ВСУ значительное количество, чем тех же SAMP/T, которые прошли модернизацию и возможно будут способны сбивать баллистические цели эффективно.

Но эти системы все равно упираются в производство ракет к ним. Поэтому в обозримой перспективе альтернативы Patriot не просматривается. Это так не только в случае Украины, так по всему миру,

– объяснил Катков.

Даже на примере Персидского залива с опытом привлечения корейских KM-SAM II их якобы начали активнее законтрактовать (заключать контракты на закупку). Но Южная Корея производит 300 ракет-перехватчиков в год, а количество операторов к KM-SAM II резко увеличивается на все страны залива. Отказываться эти арабские государства от Patriot не будут, они хотят KM-SAM II лишь усилить свою оборону.

Украине следует сосредоточиться на собственной разработке, но есть риски

Главный редактор издания Defence Express убежден, что Украине надо искать собственные средства в качестве альтернативы Patriot, при этом понимая все риски. Потому что можно очень сильно хотеть этого, выделять значительные ресурсы, а потом достичь желаемого результата не всегда удается.

Он напомнил, что возможность сбивания баллистики декларировалась до Patriot PAC-2, который в конце не смог это сделать несмотря на вложенные большие деньги и потраченное время на производство, поэтому впоследствии появился Patriot PAC-3, но опять же сначала с ракетой CRI, которую потом заменили на MSE, что также свидетельствует, что не все операции были удачными.

Это сложный процесс. Скорость встречи баллистической ракеты с противобаллистической измеряется в километрах в секунду. Поэтому далеко не все страны имеют такие возможности,

– подытожил Катков.

Украина готовится протестировать аналог Patriot

Напомним, Денис Штилерман, соучредитель украинской оборонной компании Fire Point, которая производит вооружение, заявил об участии в проекте Европы под названием Freya. Он призван создать систему противовоздушной обороны, которая будет способна сбивать баллистику, как это сегодня может делать Patriot. Штилерман заверил, что Украина намерена осуществить испытания такого средства до конца 2026 года.

Ранее заместитель руководителя ОПУ, бригадный генерал Павел Палиса рассказал, что Украина совместно с европейцами ищет альтернативу американским ракетам PAC-3 к ЗРК Patriot. Именно они являются самыми эффективными в борьбе с российской баллистикой. Он указал на то, что украинские Воздушные силы испытывают недостаток таких ракет-перехватчиков.