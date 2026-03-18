Об этом сообщила компания QatarEnergy.

Что известно об атаке на Рас-Лаффан?

Иран нанес ракетный удар по комплексу по производству СПГ в Рас-Лаффане, что в Катаре. Этот комплекс является крупнейшим подобным предприятием в мире.

Сообщается, что возникли пожары, нанесен значительный ущерб. Персонал эвакуировали, никто не пострадал.

Ранее Иран предупреждал, что будет наносить удары по энергетическим объектам Персидского залива, в частности было названо НПЗ в Самрефе, Саудовская Аравия, и Рас-Лаффан. Это иранский ответ на удары Израиля по газовому месторождению Южный Парс.