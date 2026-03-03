Почему ОАЭ и Катар обеспокоены?
Об этом рассказывают источники, знакомые с ходом переговоров. По их словам, страны стремятся сформировать широкую коалицию, которая бы помогла быстрее завершить конфликт дипломатическим путем, пишет Bloomberg.
В публичную плоскость переговоры не выносятся. Но известно, что их главная цель – избежать длительного шока для мировых энергетических рынков из-за последствий военной операции против Ирана.
Внутренняя оценка Катара, с которой удалось ознакомиться изданию, свидетельствует, что, реакция рынка газа будет значительно мощнее, чем резкий скачок в понедельник. Цены взлетят еще больше, если судоходные пути останутся заблокированными до середины недели.
Заметьте! Вчера, 2 марта, цены на газ в Европе выросли более чем на 50%, сообщает investing.com. Это стало одним из последствий атаки Ирана на Катар. При этом аналитики прогнозируют, что стоимость газа может подскочить на 130%, если движение танкеров по Ормузскому проливу остановится на месяц.
Что известно об атаке Ирана на Катар?
Катар остановил производство сжиженного природного газа (СПГ) на крупнейшем в мире экспортном объекте после того, как его атаковал иранский беспилотник. Речь идет о комплексе Рас-Лаффан.
Завод Рас-Лаффан компании QatarEnergy поставляет около пятой части мировых поставок СПГ. Эта ситуация рискует стать самым серьезным потрясением для газовых рынков со времен вторжения России в Украину четыре года назад, что перевернуло мировую торговлю энергией,
Сейчас, как говорят источники, ОАЭ и Катар активно работают с союзниками над усилением своих систем ПВО:
- Катар попросил поддержки для противодействия атакам беспилотников;
- ОАЭ обратились за помощью с системами средней дальности.
Ситуация якобы очень напряженная. Bloomberg утверждает, что запасов ракет-перехватчиков Patriot у Катара хватит лишь на четыре дня при нынешних темпах использования.
Однако в МИД Катара отвергли заявления издания, назвав их "ложными и обманчивыми".
Запасы ракет-перехватчиков Patriot, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Катара, не исчерпаны и остаются достаточными,
– отметили в международном медиаофисе Катара.
Важно! Лидеры ОАЭ и Катара уже провели переговоры с европейскими лидерами, в частности с британским премьером Киром Стармером, французским президентом Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцом относительно ситуации в регионе и возможных ее последствий для Европы.
Что известно о ситуации в Ормузском проливе?
Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил перекрытием Ормузского пролива – ключевого маршрута, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти. В США эти угрозы отвергают, подчеркивая, что пролив остается открытым для судоходства.
В то же время еще в субботу аналитики компании Kpler зафиксировали изменение поведения танкеров со сжиженным природным газом. Часть судов начала снижать скорость, разворачиваться или останавливаться вблизи Ормузского пролива. Это произошло после предупреждения Военно-морских сил США о повышенных рисках для навигации в районе проведения военной операции.