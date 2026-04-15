О чем предупредили в Катаре?
Об этом в среду, 15 апреля, в Вашингтоне заявил министр финансов страны Али бин Ахмед Аль-Кувари, передает Bloomberg. Повышение цен на энергоносители он считает лишь "верхушкой айсберга".
Полное влияние проявится через один – два месяца. Вы увидите огромные экономические последствия этой войны,
– сказал министр.
Напомним, катарский завод по производству сжиженного газа в Рас-Лаффане обеспечивал почти 20% мирового экспорта.
Однако в марте его значительно повредили обстрелы, что повлекло глобальный дефицит поставок. Аль-Кувари сообщил, что на восстановление объектов и торговли может потребоваться около 5 лет.
Кроме того, он обеспокоен экспортом гелия, который используют для производства микросхем. По словам чиновника, на Катар приходится около 30% мировых запасов сырья.
Министр описал сценарий, при котором нынешний шок от цен на энергоносители перерастет в:
- продовольственный кризис, вызванный дефицитом удобрений;
- дефицит для некоторых правительств, что "не будут иметь достаточно энергии, чтобы обеспечить освещение своих стран".
Ранее в апреле в Reuters со ссылкой на источники писали, что Катар планирует возобновить производство СПГ и даже запускает соответствующие линии на одном из заводов.
Работает ли сейчас Ормузский пролив?
Судоходство в Ормузском проливе нарушилось еще после начала военной эскалации на Ближнем Востоке в феврале. Однако по причине "неудачных" переговоров с Ираном американцы анонсировали блокировку объекта с 13 апреля.
Уже 15 апреля Дональд Трамп в очередной раз удивил – президент США заявил, что "навсегда" открывает пролив "для всего мира". Правда, никаких признаков приостановления блокады пока нет.