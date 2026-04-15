Про що попередили в Катарі?
Про це у середу, 15 квітня, у Вашингтоні заявив міністр фінансів країни Алі бін Ахмед Аль-Куварі, передає Bloomberg. Підвищення цін на енергоносії він вважає лише "верхівкою айсберга".
Повний вплив проявиться через один – два місяці. Ви побачите величезні економічні наслідки цієї війни,
– сказав міністр.
Нагадаємо, катарський завод із виробництва скрапленого газу в Рас-Лаффані забезпечував майже 20% світового експорту.
Однак у березні його значно пошкодили обстріли, що спричинило глобальний дефіцит постачань. Аль-Куварі повідомив, що на відновлення об'єктів і торгівлі може знадобитися близько 5 років.
Окрім того, він занепокоєний експортом гелію, який використовують для виробництва мікросхем. За словами чиновника, на Катар припадає близько 30% світових запасів сировини.
Міністр описав сценарій, за якого нинішній шок від цін на енергоносії переросте в:
- продовольчу кризу, спричинену дефіцитом добрив;
- дефіцит для деяких урядів, що "не матимуть достатньо енергії, аби забезпечити освітлення своїх країн".
Раніше у квітні в Reuters із посиланням на джерела писали, що Катар планує відновити виробництво СПГ і навіть запускає відповідні лінії на одному із заводів.
Чи працює зараз Ормузька протока?
Судноплавство в Ормузькій протоці порушилося ще після початку військової ескалації на Близькому Сході в лютому. Однак унаслідок "невдалих" переговорів з Іраном американці анонсували блокування об'єкта з 13 квітня.
Уже 15 квітня Дональд Трамп укотре здивував – президент США заявив, що "назавжди" відкриває протоку "для всього світу". Щоправда, жодних ознак призупинення блокади наразі немає.