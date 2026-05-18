Чому Роскосмос обирає рекламу замість міжнародних контрактів?

За даними російських медіа, у перші чотири місяці 2026 року на ракетах уже з’являлася реклама банку ПСБ, ресторанної мережі "Кофеманія", "Російської медіагрупи" та Олімпійського комітету Росії, пише The Moscow Times.

Дивіться також До банкрутства недалеко: в Росії через борги "валиться" великий виробник морозива

У Роскосмосі підтверджують, що почали активно використовувати новий механізм монетизації після того, як втратили частину іноземних контрактів.

З 1 січня 2026 року в Росії набув чинності закон, який дозволяє розміщувати рекламу на космічній техніці та інфраструктурі. Вартість таких послуг розраховується за спеціальною урядовою формулою. Очікувалося, що:

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

до 205 мільйонів рублів на рік може приносити реклама на ракетах

ще до 5 мільйонів рублів – на об’єктах космічної інфраструктури

Втім, у самій корпорації визнають, що ці доходи поки залишаються незначною частиною загального бюджету комерційної діяльності.

Скільки грошей втратив Роскосмос через санкції проти Росії?

Після початку повномасштабної війни проти України Роскосмос опинився під санкційним тиском, а багато іноземних партнерів припинили співпрацю. За словами представників корпорації, це призвело до втрати близько 180 мільярдів рублів доходів.

З 2020 по 2024 роки чистий збиток Роскосмосу перевищив 114 мільярдів рублів. Дані за минулий поки що не оприлюднювалися.

На цьому тлі падає і кількість запусків: торік Росія здійснила лише 17 стартів, що є одним із найнижчих показників за десятиліття.

Що це означає?

Ситуація вказує на:

Втрату позицій Росії у глобальній космічній індустрії Скорочення міжнародних контрактів Спроби монетизації через нетипові джерела Падіння конкурентоспроможності проти США та Китаю

Зауважте! Реклама на ракетах Роскосмосу стала символом фінансової кризи російської космічної галузі, яка після санкцій втратила значну частину ринку та поступово втрачає глобальні позиції.

Російська космічна галузь "злітає з орбіти": що відомо?

Космічна галузь Росії продовжує перебувати в затяжній кризі. Стан одного з ключових підприємств Роскосмосу – ракетно-космічної корпорації "Енергія" – наближається до критичного рівня, пише СЗРУ.

За перше півріччя 2025 року компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 458,083 мільйонів рублів.

Кремль намагається реанімувати "Енергію", але складний клубок проблем, пов’язаних із корупцією, фінансуванням війни проти України, санкціями, дефіцитом кваліфікованих кадрів, зниженням темпів розробок та деградацією виробничих потужностей, продовжує руйнувати ці плани,

– пишуть в розвідці.

США прискорюються, Росія відстає

На тлі російських затримок США активно розвивають власні космічні програми:

За заявами NASA, у першому кварталі 2030 року планується розміщення на Місяці робочої атомної електростанції. Потужність проєкту може сягати 100 кіловат, а розробка вже відкрита для бізнесу.

Для порівняння, Росія ще у докризовий період розглядала подібний проєкт разом із Китаєм із горизонтом 203 – 2035 років.

Ще одна проблема російської космічної галузі – нездатність забезпечити державу якісними супутниковими знімками.

На ці потреби у бюджеті Росії на цей рік закладено близько 5 мільярдів рублів, тоді як сам Роскосмос оцінює необхідне фінансування у 9 трильйонів рублів, що становить понад п’яту частину всього федерального бюджету.

Як дефіцит бюджету Росії зростає попри додаткові доходи?

Економіст Олег Гетман для 24 Каналу заявив, що певний проміжок часу – десь понад місяць – Росія могла отримувати додаткові доходи від продажу нафти на фоні подій на Близькому Сході. І зараз це деякий час вона продовжуватиме заробляти на цьому.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Але на фоні загального дефіциту бюджету, зокрема за період січня-березня 2026 року, який вже перевищив 4,5 трильйона рублів, це краплина в морі.

Тобто навіть якщо росіяни отримають додаткові 5 – 10 мільярдів доларів, то витрачають вони набагато більше.

Тому варто розуміти, що якщо конфлікт на Близькому Сході "затихатиме" у найближчі тижні та місяці, то Росія зможе отримати невелику суму від продажу нафти, яка ніяк не вплине на економічну ситуацію в країні,

– пояснює Гетман.

Саме тому для України важливо, аби конфлікт на Близькому Сході не затягувався та не тривав рік, а то й більше. У протилежному випадку, це може рятувати російський бюджет через ріст вартості нафти, яка тоді може сягнути близько 100 доларів за барель.

А якщо все закінчиться найближчим часом, то нафта навпаки впаде до позначки 70 доларів за барель, а санкції щодо російської нафти повернуться,

– каже економіст.

Які ще проблеми має бізнес Росії?