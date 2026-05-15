Що відбувається з компанією "Російський холод"?

Банкрутства вимагають одразу для чотирьох ключових структур компанії: АТ "Російський холод", АТ "ТД "Російський холод"", ТОВ "Алтайхолод" і "Лагуна койл", пише Dairy News.

Дивіться також Ще один американський гігант "тікає" з Росії: яких проблем чекати

Проблеми компанії накопичувалися поступово. За даними "Союзмолоко" та Streda Consulting, торік виробництво морозива "Російського холоду" скоротилося на 25% – до 15 тисяч тонн. Для порівняння, загальне падіння виробництва морозива в Росії було значно меншим – близько 7,5%. Ситуація погіршилася вже цьогоріч:

З 1 травня компанія фактично зупинила постачання продукції основним партнерам та розпочала внутрішній аудит.

На цьому тлі стало відомо, що сукупний борг чотирьох основних структур перевищив 12,5 мільярдів рублів.

Які причини і чи може щось врятувати виробника морозива?

Паралельно на ринку з’явився потенційний рятівник бізнесу: інвесткомпанія А1 запропонувала викупити борги "Російського холоду" в обмін на контроль над компанією. Для фінансового оздоровлення виробника, за попередніми оцінками, потрібно щонайменше 1,5 мільярда рублів інвестицій.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Інструмент використовується як спосіб зафіксувати прострочення, заявити про себе як про активного кредитора і вплинути на параметри майбутньої угоди,

– каже партнер компанії "Меллінг, Войтишкін та партнери" Павло Новіков.

Ще один експерт – партнер Lidings Олександр Попелюк – припускає, що Fordewind могла викупити борги компанії у банків, щоб отримати можливість швидше ініціювати процедуру банкрутства.

До слова, на російському ринку морозива загалом ситуація також погіршується. За словами гендиректора "Союзмолоко" Артема Бєлова, у січні-лютому цьогоріч виробництво морозива в Росії просіло ще на 17,1%. Серед причин:

холодна зима та весна;

падіння продажів у ресторанному секторі;

загальне погіршення ситуації на споживчому ринку.

Що це означає?

Криза "Російського холоду" стала ще одним сигналом погіршення ситуації у російському споживчому секторі. Проблеми компанії свідчать про:

падіння купівельної активності;

скорочення ресторанного ринку;

складнощі з фінансуванням бізнесу;

зростання боргового навантаження навіть у великих виробників продуктів.

Зауважте! Ситуація навколо "Російського холоду" демонструє, що фінансові проблеми в Росії дедалі частіше зачіпають навіть великі харчові компанії. Мільярдні борги, падіння виробництва та зупинка поставок свідчать про системні труднощі у споживчому секторі Росії, які продовжують посилюватися на тлі економічного тиску та скорочення внутрішнього попиту.

Глобальна економія росіян – основна причини кризи компаній

Політика Путіна змусила росіян економити не лише на розкішних покупках, але й на базових товарах, як їжа. Дані Ощадбанку показали, що падіння кількості закладів громадського харчування в січні було найбільшим з 2021 року, а витрати ресторанів досягли найнижчого рівня за три роки в листопаді-на початку грудня 2025 року, пише Reuters.

У лютому реальне зростання споживчих витрат вперше за два роки впало до нуля. Росія прогнозує економічне зростання на рівні 1,3% цього року після 1% у 2025 році, 4,9% у 2024 році та 4,1% у 2023 році. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання на рівні 0,8% на 2026 рік.

Дослідження центрального банку показало, що в 11 часових поясах Росії люди шукають дешевші варіанти: їжу у фастфуді або супермаркетах замість ресторанів, продукти харчування зі знижками в супермаркетах, ремонт автомобілів замість нових покупок, а також охолодження ринку житла.

Кількість закриття кафе та ресторанів у столиці у 2025 році зросла порівняно з 2024 роком, тоді як кількість точок продажу кави на винос продовжує зростати,

– повідомив центральний банк Росії.

До слова, економити почали навіть на воді. За даними аналітики "Евотора", у січні – квітні 2026 року роздрібні продажі бутильованої води впали на 14% у штуках і на 1% у грошовому вираженні, пише The Moscow Times.

У компанії "Кавмінводи" повідомили, що в першому кварталі продажі обвалилися одразу на 33,5% у річному вимірі. Там зазначають, що подібна тенденція характерна для всього ринку і пов’язана зі зниженням купівельної спроможності населення. Що кажуть експерти?

Заступник голови правління асоціації "Руспродсоюз" Дмитро Леонов пояснює, що росіяни дедалі частіше відмовляються від регулярної купівлі води на користь фільтрів для очищення водопровідної. Водночас генеральна директорка Спілки виробників соків, води та напоїв Алла Андрєєва зазначає, що споживачі стали значно чутливішими до цін і уважніше формують свій продуктовий кошик.

Як дефіцит бюджету Росії зростає попри додаткові доходи?

Економіст Олег Гетман для 24 Каналу заявив, що певний проміжок часу – десь понад місяць – Росія могла отримувати додаткові доходи від продажу нафти на фоні подій на Близькому Сході. І зараз це деякий час вона продовжуватиме заробляти на цьому.

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Але на фоні загального дефіциту бюджету, зокрема за період січня-березня 2026 року, який вже перевищив 4,5 трильйона рублів, це краплина в морі.

Тобто навіть якщо росіяни отримають додаткові 5 – 10 мільярдів доларів, то витрачають вони набагато більше.

Тому варто розуміти, що якщо конфлікт на Близькому Сході "затихатиме" у найближчі тижні та місяці, то Росія зможе отримати невелику суму від продажу нафти, яка ніяк не вплине на економічну ситуацію в країні,

– пояснює Гетман.

Саме тому для України важливо, аби конфлікт на Близькому Сході не затягувався та не тривав рік, а то й більше. У протилежному випадку, це може рятувати російський бюджет через ріст вартості нафти, яка тоді може сягнути близько 100 доларів за барель.

А якщо все закінчиться найближчим часом, то нафта навпаки впаде до позначки 70 доларів за барель, а санкції щодо російської нафти повернуться,

– каже економіст.

Які ще проблеми має бізнес Росії?