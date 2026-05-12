Чому американська компанія йде з Росії?

Джерело у великому інвестбанку додало, що американська компанія давно розглядала можливість продажу російського активу, пише The Moscow Times.

Nielsen працює в Росії з 1994 року. Компанія займалася дослідженням споживчих настроїв у сегменті товарів повсякденного попиту та надавала статистику для учасників ринку:

Дані Nielsen використовували найбільші ритейлери Росії, зокрема X5 Retail Group, "Магніт", "Лєнта", "Діксі" та Metro.

На основі аналітики компанії вони визначали ціноутворення, асортиментну політику та маркетингові стратегії.

Із 2017 року Nielsen також відстежує продажі товарів повсякденного попиту в інтернет-магазинах.

Компанія прагне продати бізнес у Росії через закон, що обмежив роботу зарубіжних організацій, які аналізують ринок споживчих товарів,

– розповіла представниця компанії Юлія Загорнова.

Так, із 1 березня цього року влада Росії заборонила замовляти дослідження товарних ринків у компаній з іноземною участю понад 20% та річною виручкою більше 800 мільйонів рублів. Крім того, усі дані про російський ринок тепер мають зберігатися виключно на території країни.

За словами Загорнової, для Nielsen це фактично означає неможливість продовження роботи у Росії.

Керуюча партнерка агентства ВМТ Консалт Катерина Косарєва вважає, що російський підрозділ Nielsen може зацікавити аналітичні агенції, компанії у сфері Big Data, а також великі федеральні рітейлери.

За її словами, для великих торговельних мереж така покупка дозволить суттєво посилити власну експертизу на ринку товарів повсякденного попиту.

Що це означає для ритейлу Росії?

Російський ринок втрачає ще одного великого міжнародного гравця. Західним компаніям стає дедалі складніше працювати в Росії через нові обмеження. Великі російські рітейлери можуть втратити доступ до міжнародної аналітики. Частину ринку можуть зайняти місцеві Big Data-компанії. Кремль продовжує посилювати контроль над інформацією та бізнесом.

Який прогноз? У подальшому іноземні компанії продовжать згортати присутність у Росії, а влада й надалі посилюватиме контроль над ринковими даними. Також можливо, що великі російські рітейлери спробують створювати власні системи аналітики.

Зауважте! Вихід Nielsen із Росії – ще один сигнал того, наскільки токсичним і складним для міжнародного бізнесу стає російський ринок. Нові закони, обмеження та контроль над даними поступово витісняють іноземні компанії, навіть якщо вони роками працювали в країні та були важливими для великих гравців ринку.

Чи можуть іноземні бренди повернутися в Росію?

Торік у Росії гучно заявили про нібито повернення понад 350 західних брендів, які залишили ринок після початку повномасштабної війни проти України, пише Служба зовнішньої розвідки.

До кінця року реальність виявилася зовсім іншою: повернулося лише близько двох десятків компаній, переважно з нижчого цінового сегменту й здебільшого з Азії, проте аж ніяк не західних брендів. У росЗМІ, зокрема, повідомляли про таке:

McDonald's зареєстрував сім товарних знаків своїх страв та послуг російською та англійською мовами. А саме, на "Біг тейсті", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac та "МакДоставку".

Starbucks зареєстрував товарний знак у Росії – до 2034 року.

Американська компанія Coca-Cola зареєструвала в Росії товарні знаки "Кока-Кола" та "Спрайт".

Компанія Chanel подала до Роспатенту заявку на реєстрацію товарного знаку "Chanel Comete" в Росії.

Mercedes-Benz подав заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знаку.

Іспанська компанія Inditex подала заявку на реєстрацію товарного знаку Zara .

. Бренд Louis Vuitton зареєстрував товарний знак у Росії.

Так, росЗМІ продукували заголовки про повернення великих брендів, посилаючись на анонімні джерела та реєстрацію торгових марок у Роспатенті. Такі повідомлення є спекуляціями, покликаними створити ілюзію економічної стабільності.

Насправді ж, реєстрація чи продовження дії товарного знака – це лише юридичний інструмент захисту інтелектуальної власності. Компанії прагнуть зберегти права, щоб уникнути використання бренду третіми особами, блокувати спроби реєстрації схожих назв чи логотипів.

До слова, разом з цим 56% громадян Росії хотіли б повернення іноземних компаній на російський ринок. Найбільше росіянам бракує автомобільних брендів, програмного забезпечення, кіноіндустрії та товарів повсякденного вжитку.

Найболючіше ударило по технологічному та промисловому секторах. Після виходу таких гігантів, як Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk та інших, російський ринок програмного забезпечення опинився у стані штучної ізоляції. Це призвело до підвищення цін і зниження конкуренції, а також до ситуації, коли бізнес змушений або адаптуватися до обмеженого вибору, або шукати складні обхідні рішення. У результаті імпортозаміщення стало вимушеною заміною без альтернатив рівня глобальних продуктів,

– пишуть у розвідці.

У якому стані економіка Росії?

Економіст Іван Ус розповів для 24 Каналу, що економічні проблеми Росії наразі визнає навіть верхівка влади. Зокрема міністр економічного розвитку країни Максим Решетников прямо каже, що країна вже вичерпала всі можливі ресурси. І це відбувається на тлі міцного рубля, високих відсоткових ставок, дефіциту трудових ресурсів та бюджетних обмежень.

Таким чином, падіння на 1,5% ВВП в першому кварталі цього року, про які було офіційно заявлено, не відповідають дійсності. Цей відсоток набагато вищий, зазначає економіст Ус.

Іван Ус головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Для того, щоб розуміти реальний стан речей в Росії, варто слухати їхні економічні форуми, як-от Санкт-петербурзький чи Московський економічні форуми. На них виступають люди, які, в принципі, працюють в економіці. І якщо у людей реально проблеми, вони не будуть казати, що все чудово.

Водночас економіст Олег Гетман додає, що зараз російська статистика закрита, тому складно орієнтуватися в цьому питання. Але те, що пишуть російські медіа щодо індексації та пенсій цілком збігаються з бюджетною катастрофою.

Тобто проблеми з індексацією, додатковий друк рубля та шалені позики на внутрішньому ринку Росії – це все те, що відбувається зараз. І зараз у влади одне велике питання: як погасити дефіцит та де брати кошти. А їх можна або надрукувати, або ж скорочувати видатки,

– заявляє він.

Ще минулого року росіяни вдалися до скорочення видатків на освіту, медицину та різні соцпрограми. Цього року це також продовжується. Плюс, вони підняли податки: спочатку піднявся податок для фізичних осіб, а потім вони підняли ПДВ.