Что происходит с компанией "Русский холод"?

Банкротства требуют сразу для четырех ключевых структур компании: АО "Русский холод", АО "ТД "Русский холод"", ООО "Алтайхолод" и "Лагуна койл", пишет Dairy News.

Проблемы компании накапливались постепенно. По данным "Союзмолоко" и Streda Consulting, в прошлом году производство мороженого "Русского холода" сократилось на 25% – до 15 тысяч тонн. Для сравнения, общее падение производства мороженого в России было значительно меньшим – около 7,5%. Ситуация ухудшилась уже в этом году:

С 1 мая компания фактически остановила поставки продукции основным партнерам и начала внутренний аудит.

На этом фоне стало известно, что совокупный долг четырех основных структур превысил 12,5 миллиардов рублей.

Каковы причины и может ли что-то спасти производителя мороженого?

Параллельно на рынке появился потенциальный спаситель бизнеса: инвесткомпания А1 предложила выкупить долги "Русского холода" в обмен на контроль над компанией. Для финансового оздоровления производителя, по предварительным оценкам, требуется по меньшей мере 1,5 миллиарда рублей инвестиций.

Инструмент используется как способ зафиксировать просрочку, заявить о себе как об активном кредиторе и повлиять на параметры будущей сделки,

– говорит партнер компании "Меллинг, Войтишкин и партнеры" Павел Новиков.

Еще один эксперт – партнер Lidings Александр Попелюк – предполагает, что Fordewind могла выкупить долги компании у банков, чтобы получить возможность быстрее инициировать процедуру банкротства.

К слову, на российском рынке мороженого в целом ситуация также ухудшается. По словам гендиректора "Союзмолоко" Артема Белова, в январе-феврале этого года производство мороженого в России просело еще на 17,1%. Среди причин:

холодная зима и весна;

падение продаж в ресторанном секторе;

общее ухудшение ситуации на потребительском рынке.

Что это означает?

Кризис "Русского холода" стал еще одним сигналом ухудшения ситуации в российском потребительском секторе. Проблемы компании свидетельствуют о:

падении покупательской активности;

сокращении ресторанного рынка;

сложностях с финансированием бизнеса;

рост долговой нагрузки даже у крупных производителей продуктов.

Обратите внимание! Ситуация вокруг "Русского холода" демонстрирует, что финансовые проблемы в России все чаще затрагивают даже крупные пищевые компании. Миллиардные долги, падение производства и остановка поставок свидетельствуют о системных трудностях в потребительском секторе России, которые продолжают усиливаться на фоне экономического давления и сокращения внутреннего спроса.

Глобальная экономия россиян – основная причина кризиса компаний

Политика Путина заставила россиян экономить не только на роскошных покупках, но и на базовых товарах, как еда. Данные Сбербанка показали, что падение количества заведений общественного питания в январе было крупнейшим с 2021 года, а расходы ресторанов достигли самого низкого уровня за три года в ноябре-начале декабря 2025 года, пишет Reuters.

В феврале реальный рост потребительских расходов впервые за два года упал до нуля. Россия прогнозирует экономический рост на уровне 1,3% в этом году после 1% в 2025 году, 4,9% в 2024 году и 4,1% в 2023 году. Международный валютный фонд прогнозирует рост на уровне 0,8% на 2026 год.

Исследование центрального банка показало, что в 11 часовых поясах России люди ищут более дешевые варианты: еду в фастфуде или супермаркетах вместо ресторанов, продукты питания со скидками в супермаркетах, ремонт автомобилей вместо новых покупок, а также охлаждение рынка жилья.

Количество закрытия кафе и ресторанов в столице в 2025 году выросло по сравнению с 2024 годом, тогда как количество точек продажи кофе на вынос продолжает расти,

– сообщил центральный банк России.

К слову, экономить начали даже на воде. По данным аналитики "Эвотора", в январе – апреле 2026 года розничные продажи бутилированной воды упали на 14% в штуках и на 1% в денежном выражении, пишет The Moscow Times.

В компании "Кавминводы" сообщили, что в первом квартале продажи обвалились сразу на 33,5% в годовом измерении. Там отмечают, что подобная тенденция характерна для всего рынка и связана со снижением покупательской способности населения. Что говорят эксперты?

Заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов объясняет, что россияне все чаще отказываются от регулярной покупки воды в пользу фильтров для очистки водопроводной. В то же время генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков Алла Андреева отмечает, что потребители стали значительно более чувствительными к ценам и внимательнее формируют свою продуктовую корзину.

Как дефицит бюджета России растет несмотря на дополнительные доходы?

Экономист Олег Гетман для 24 Канала заявил, что определенный промежуток времени – где-то более месяца – Россия могла получать дополнительные доходы от продажи нефти на фоне событий на Ближнем Востоке. И сейчас это некоторое время она будет продолжать зарабатывать на этом.

Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Но на фоне общего дефицита бюджета, в частности за период января-марта 2026 года, который уже превысил 4,5 триллиона рублей, это капля в море.

То есть даже если россияне получат дополнительные 5 – 10 миллиардов долларов, то тратят они гораздо больше.

Поэтому следует понимать, что если конфликт на Ближнем Востоке будет "затихать" в ближайшие недели и месяцы, то Россия сможет получить небольшую сумму от продажи нефти, которая никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране,

– объясняет Гетман.

Именно поэтому для Украины важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не затягивался и не длился год, а то и больше. В противном случае, это может спасать российский бюджет из-за роста стоимости нефти, которая тогда может достичь около 100 долларов за баррель.

А если все закончится в ближайшее время, то нефть наоборот упадет до отметки 70 долларов за баррель, а санкции в отношении российской нефти вернутся,

– говорит экономист.

