Почему и как обвалились прибыли компаний в России?
Финансовые показатели российских компаний резко ухудшаются в начале 2026 года, пишет The Moscow Times.
По данным Росстата, в январе – феврале совокупный сальдированный финансовый результат бизнеса составил 3,4 триллиона рублей – это на 33,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Это один из самых глубоких спадов за последние годы. Подобное падение фиксировалось только в кризисные периоды 2008, 2014, 2017 и 2022 годов. Даже во время пандемии 2020 года сокращение было значительно мягче.
Аналитики отмечают, что проблема охватывает почти все ключевые сектора. Больше всего просели:
- обрабатывающая промышленность – почти минус 45%;
- добывающий сектор – минус 32%;
- агросектор – минус 38,5%;
Доля прибыльных компаний также снизилась – до 63,1% против 68,1% годом ранее. Как объясняет аналитик Владимир Чернов, сальдированная прибыль фактически отражает состояние всей экономики:
Судя по снижению результата, проблемы нарастают в большинстве отраслей, не связанных с войной и ЖКХ,
– говорит эксперт
Дополнительное давление создают замедление экономики, высокие ставки кредитов, налоговая нагрузка и падение спроса. По оценкам экспертов, бизнес также сталкивается с дефицитом оборотных средств и ростом расходов.
Бизнес уходит "в тень": что говорит разведка?
По итогам I квартала 2026 года поступления от малого предпринимательства и самозанятых сократились примерно до 7,5 миллиардов долларов – минус 16% в годовом измерении. Министерство финансов России оценивает падение еще глубже – до 22%, пишет СВРУ.
Причина – резкое усиление фискального давления. В начале года было:
- Повышен НДС;
- Отменена часть льгот по страховым взносам;
- Снижен порог доходов для упрощенной системы.
Ожидаемого эффекта это не дало. Вместо роста поступлений бизнес начал адаптироваться через дробление компаний, сокрытие доходов и выход из реестров.
Патентная система показала даже отрицательный результат – минус 20 миллионов долларов. Поступления по упрощенной системе упали примерно на 9%, до 2,1 миллиардов долларов.
Логика Кремля – давить дальше. Но чем жестче фискальный контроль, тем глубже бизнес прячется в тень. Круг замкнулся: реформы, призваны наполнить бюджет, его опустошают,
– говорят в разведке.
Как дефицит бюджета России растет несмотря на дополнительные доходы?
Экономист Олег Гетман для 24 Канала заявил, что определенный промежуток времени – где-то более месяца – Россия могла получать дополнительные доходы от продажи нефти на фоне событий на Ближнем Востоке. И сейчас это некоторое время она будет продолжать зарабатывать на этом.
Но на фоне общего дефицита бюджета, в частности за период января-марта 2026 года, который уже превысил 4,5 триллиона рублей, это капля в море.
То есть даже если россияне получат дополнительные 5 – 10 миллиардов долларов, то тратят они гораздо больше.
Поэтому следует понимать, что если конфликт на Ближнем Востоке будет "затихать" в ближайшие недели и месяцы, то Россия сможет получить небольшую сумму от продажи нефти, которая никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране,
– объясняет Гетман.
Какие проблемы имеет бизнес России?
Повышение налогов в России привело к тому, что 50% компаний работают в убыток, а по данным Торгово-промышленной палаты, этот показатель достигает 65%. Изменения в налоговом законодательстве, в частности повышение НДС с 20% до 22% и снижение порога дохода для упрощенной системы, негативно повлияли на бизнес, уменьшив налоговые поступления на 16% в первом квартале.
