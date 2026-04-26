Что известно о "магазинах для бедных"?

Это форматы с ценами, что значительно ниже средних на рынке. Детали сообщила 26 апреля украинская Служба внешней разведки.

Смотрите также 20-й пакет санкций без главного удара: чего не хватает и как это позволит россиянам зарабатывать

За год количество таких магазинов выросло на 26,4% – это самый быстрый прирост среди всех сегментов российского ритейла.

В то же время выручка дискаунтеров подскочила аж на 67,3%, что указывает на резкий рост спроса на дешевые товары и экономсегмент.

Популярность "магазинов для бедных" напрямую связана с экономическими трудностями и осторожным поведением потребителей. Россияне все чаще отказываются от дорогих форматов в пользу более доступных вариантов, ориентируясь прежде всего на цену.

Традиционные супермаркеты и магазины "у дома" демонстрируют умеренное сворачивание и переформатирование и уже не являются главными драйверами рынка,

– говорится в сообщении.

Итак, такая динамика свидетельствует о структурных изменениях в экономике страны: спрос смещается в сторону более дешевых товаров и форматов торговли, что является косвенным индикатором снижения доходов населения и роста финансового давления на домохозяйства.

Что еще известно о проблемах в России?