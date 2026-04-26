Что известно о "магазинах для бедных"?
Это форматы с ценами, что значительно ниже средних на рынке. Детали сообщила 26 апреля украинская Служба внешней разведки.
За год количество таких магазинов выросло на 26,4% – это самый быстрый прирост среди всех сегментов российского ритейла.
В то же время выручка дискаунтеров подскочила аж на 67,3%, что указывает на резкий рост спроса на дешевые товары и экономсегмент.
Популярность "магазинов для бедных" напрямую связана с экономическими трудностями и осторожным поведением потребителей. Россияне все чаще отказываются от дорогих форматов в пользу более доступных вариантов, ориентируясь прежде всего на цену.
Традиционные супермаркеты и магазины "у дома" демонстрируют умеренное сворачивание и переформатирование и уже не являются главными драйверами рынка,
– говорится в сообщении.
Итак, такая динамика свидетельствует о структурных изменениях в экономике страны: спрос смещается в сторону более дешевых товаров и форматов торговли, что является косвенным индикатором снижения доходов населения и роста финансового давления на домохозяйства.
Что еще известно о проблемах в России?
Напомним, ЕС наконец-то принял 20-й пакет санкций против страны-агрессора, что коснулся энергетики, банковского сектора и других сфер. Правда, о полном запрете на предоставление морских услуг российским судам в европейских портах пока речь не идет. Однако Украина уже начала консультации по следующему списку ограничений.
Ранее Служба безопасности Латвии обнародовала внутренние расчеты российских учреждений. Несмотря на заявления Москвы об "успешной адаптации", санкции уже нанесли экономике значительные потери и продолжают давить. Например, только в 2022 – 2025 годах страна-агрессор потратила дополнительные 130 миллиардов долларов на обход ограничений и закупку запрещенных товаров, которые ранее обходились ей значительно дешевле.
Украинские удары по вражеской нефтяной инфраструктуре также имеют прямой экономический эффект: они затрудняют экспорт и уменьшают доходы от этого ключевого для Кремля сектора.
В эксклюзивном комментарии 24 Канала политтехнолог Тарас Загородний озвучил мнение, что в России уже происходит внутренний надлом, который заметен, в частности, по настроениям элит. По словам эксперта, осенью ситуация может обостриться, ведь на фоне выборов в Госдуму и повышения коммунальных тарифов возможны "много интересных событий".