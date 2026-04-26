Що відомо про "магазини для бідних"?

Це формати з цінами, що значно нижчі за середні на ринку. Деталі повідомила 26 квітня українська Служба зовнішньої розвідки.

Дивіться також 20-й пакет санкцій без головного удару: чого бракує та як це дасть змогу росіянам заробляти

За рік кількість таких магазинів зросла на 26,4% – це найшвидший приріст серед усіх сегментів російського ритейлу.

Водночас виторг дискаунтерів підскочив аж на 67,3%, що вказує на різке зростання попиту на дешеві товари та економсегмент.

Популярність "магазинів для бідних" безпосередньо пов'язана з економічними труднощами та обережною поведінкою споживачів. Росіяни дедалі частіше відмовляються від дорожчих форматів на користь доступніших варіантів, орієнтуючись передусім на ціну.

Традиційні супермаркети та магазини "біля дому" демонструють помірне згортання та переформатування і вже не є головними драйверами ринку,

– йдеться в повідомленні.

Отже, така динаміка свідчить про структурні зміни в економіці країни: попит зміщується в бік дешевших товарів і форматів торгівлі, що є непрямим індикатором зниження доходів населення та зростання фінансового тиску на домогосподарства.

Що ще відомо про проблеми в Росії?