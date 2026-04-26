Політтехнолог Тарас Загородній озвучив 24 Каналу думку, що у Росії вже стався певний надлам. Це демонструють настрої всередині країни-агресорки.

"У Росії відбувається надлам. Це можна бачити по настроях багатьох. Зокрема, еліт. Палає Туапсе. Йдуть системні удари по території Росії. СБУ здійснюють точкові удари по нафтоперекачувальних станціях. Прилетіло на Новокуйбишев і так далі", – сказав він.

Що чекає Росію восени?

Тарас Загородній припустив, що восени у Росії може статися багато цікавих подій. Якщо Україна далі буде знищувати нафтову інфраструктуру ворога, це матиме значні наслідки. Крім того, у вересні відбудуться вибори у Держдуму, а з 1 жовтня для росіян збільшують комунальні тарифи.

Якщо до цього часу Україна такими темпами буде вибивати НПЗ, нафтоекспорт, то чи зможуть вони так зібрати врожай? Там із сільським господарством не дуже добре,

– підкреслив політтехнолог.

За його словами, це залежить від темпів виробництва зброї, фінансування цих розробок і атак по території Росії.

Цікаво, що фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов вважає, що Путін втрачає контроль над режимом. За його словами, внутрішні кланові конфлікти в Росії стають публічними, що свідчить про руйнування системи. Можливо, путінське оточення шукає шляхи до завершення війни, але сам диктатор до цього не готовий.

Чому падає рейтинг Путіна?

Відповідно до даних Всеросійського центру вивчення суспільної думки, у Росії падають рейтинги Володимира Путіна. Тобто 24,1% росіян не довіряють так званому очільнику Кремля, а 23,3% – не схвалюють його роботу на посаді президента Росії. Це найбільший антирекорд диктатора від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як пояснив політтехнолог, який співпрацює з адміністрацією Путіна, зниження підтримки пов'язане з блокуванням Telegram та обмеженням мобільного інтернету, а також зростанням цін та втомою росіян від війни.

Крім того, навіть пропагандисти критикують Кремль. Таке невдоволення Путіним відбувається на тлі збільшення атак України по стратегічних об'єктах у Росії. Адже російська влада демонструє свою безпорадність.