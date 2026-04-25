Фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов пояснив 24 Каналу, що у Росії залишається лише 2 шляхи ескалації, але обидва варіанти настільки ризиковані, що мир з Україною стає дедалі реальнішою перспективою.

Чому конфлікти між кланами в Росії стають публічними?

Росія поступово втрачає контроль над власними лідерами думок – у 2024 році це було ледь помітно, але у 2025 році стало дедалі очевиднішим. Інтерв’ю колаборанта Павла Губарєва російському журналісту Юрію Дудю та відверті заяви пропагандистів демонструють, що внутрішні конфлікти накопичуються і вириваються назовні.

На думку експерта, збройний конфлікт між Рамзаном Кадировим і Сулейманом Керімовим у Москві – це не просто випускання пари, а ознака того, що система руйнується. Також показовим є те, що відео блогерки Вікторії Боні про проблеми в країні завірусилося, хоча вона навіть не згадувала про війну.

Путінське оточення, можливо, і шукає шляхи до завершення війни, але сам Путін психологічно до цього не готовий,

– пояснив Богданов.

Тому в Кремлі намагаються на ходу придумати, як загасити внутрішню кризу, але ресурси для цього вичерпано. Головне питання тепер не в тому, чи впаде режим, а в тому, наскільки Україна буде готова тиснути та змусити Росію йти на реальні поступки в переговорах.

"У Путіна залишилося 2 варіанти ескалації – напад на країни Балтії або мобілізація. Але мобілізація зараз настільки непередбачувана і ризикована для режиму, що мир з Україною – хоча і небажаний для Путіна – стає реальнішою перспективою, ніж нова хвиля. Якщо він не хоче втратити владу – може бути змушений піти на поступки", – сказав Богданов.

Зверніть увагу! Колишній співробітник СБУ Іван Ступак сказав, що у Росії рівень безробіття в економіці опустився до 2%. Через такий аномально низький рівень російські економісти почали бити на сполох. Зокрема, публічно про проблему заявила голова Центробанку Ельвіра Набіулліна.

