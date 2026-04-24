Про це в етері 24 Каналу зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, додавши, що зростання світових цін на нафту цей процес відтермінувало, однак не скасувало. Він прогнозує, що Росія повернеться до цього у травні.

Який дефіцит бюджету в Росії?

Наприкінці квітня Росія підрахує, скільки вдалося заробити на продажу нафти за цей і попередній місяці, аби розуміти, чи буде змога покрити дефіцит бюджету, який утворився. Зі слів Уса, дефіцит нині великий – 4,6 трильйона рублів за перший квартал, але це офіційні дані міністерства фінансів. Казначейство у лютому зазначало, що реальний дефіцит – орієнтовно 5 трильйонів.

Думаю, що на наступному тижні казначейство надасть дані по першому кварталу, вони можуть виявитись дуже неприємними для російської влади. Дефіцит може бути шаленим. На війну вони ресурси знайдуть, а от з оплатою пенсій вже будуть проблеми,

– прогнозує Ус.

В Росії спостерігається хвиля звільнень

Зі слів головного консультанта Націнституту стратегічних досліджень, розмови про передреволюційний стан в Росії, про який заговорив Зюганов, почалися на тлі масових звільнень. Люди залишаються без роботи й фінансів. Навіть провідні компанії, наприклад, "Камаз", переходять на скорочений робочий тиждень. Економічні проблеми в Росії хоча й частково, але влада вже почала визнавати.

"Треба слухати, що кажуть на Петербурзькому економічному форумі та Московському. Адже люди, які там виступають – це не пропаганда, а ті, хто реально працює у сфері економіки. Якщо вони змушені звільняти своїх співробітників, бо нема грошей, то вони не будуть казати, що все чудово. Вони говоритимуть як є – що все закриють і людей звільнять, що треба докорінно щось змінювати", – пояснив Ус.

Однак російська влада не хоче змінювати ситуацію. Та й не всі готові робити основний висновок, чому так сталося, що економіка країни опинилась на дні. Хоча вже певні висловлювання починають звучати публічно.

Порушили табу: про що заговорили російські бізнесмени?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень звернув увагу на те, що якщо раніше на російських економічних форумах взагалі не згадували тему війни, яку Росія веде проти України, то тепер вже звучать заяви про занадто високі витрати держави на так звану "сво" і що вони ведуть країну до економічної кризи й слід щось змінювати.

Але як це робити? Загалом це має бути повна заміна чинної влади, але для них це заміна Набіулліної (голова Центробанку), але справа не в ній і навіть не у прем'єрі Мішустіні, а у тому, хто стоїть над ними,

– підсумував Ус.

До відома! Міністерство фінансів Росії готує новий податок. Через зростання дефіциту бюджету розглядають варіант запровадження податку на надприбутки для гірничих компаній та приватних банків. Раніше, на початку січня, в Росії підвищили ПДВ з 20% до 22%.

Які проблеми відчуває Росія?