Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив 24 Каналу, що це знищує стимули для розвитку і прискорює деградацію цивільної економіки.

Чи справді російська економіка наближається до краху?

Бюджет треба наповнювати, а де брати гроші з практично мертвої економіки, яка вже з початку року демонструє падіння ВВП? Тому шукають додаткові джерела – і це вкрай непопулярно серед бізнесу. Важливо розуміти, що це не заміна податків, а додатковий збір. І стосується це всіх успішних компаній, а не лише великого бізнесу,

– пояснив експерт.

На думку Пендзина, це вбиває будь-який стимул розвиватися, бо все зароблене однаково заберуть.

До цього додається те, що прихована мобілізація забирає працівників прямо з підприємств. Російські губернатори роздають приватним підприємствам нормативи – скільки працівників треба відправити на війну залежно від розміру компанії.

"Але є ще більша проблема, яку самі російські економісти називають найсерйознішою. Прокуратура витягує приватизаційні процедури 1990-х років, шукає там помилки та конфіскує майно на користь держави. Враховуючи хаос тієї приватизації – так можна забрати практично будь-який бізнес і це стало головною лякалкою", – сказав Пендзин.

Це остаточно добиває стимули до інвестицій і тягне країну на економічне дно. За словами експерта, якщо завтра надприбутки через ситуацію на Близькому Сході щезнуть, то система дуже швидко зламається.

Зверніть увагу! Політтехнолог Тарас Загородній зазначив, що Путін говорить про можливу "заморозку" війни, це може свідчити про усвідомлення втрати контролю над владою та власною безпекою. За його словами, кремлівський лідер не здатен припинити бойові дії, оскільки це може призвести до його усунення, або до внутрішнього колапсу в Росії.

