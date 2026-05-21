Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що раніше Путін вважав, що його вороги – це ліберали. Однак їх в Росії вже практично не залишилось (сидять або в тюрмі, або мовчки вдома). Тому зараз російський диктатор буде братись за близьке оточення.

Що має зробити Путін, щоб зберегти свою владу?

За словами політтехнолога, насамперед мовиться про пропагандистів Іллю Ремесло та Маргариту Симоньян, а також депутатів Держдуми, які відкрито заявляють, що війну проти України потрібно завершувати.

В Путіна є ще цей шанс на політичні репресії проти своїх. У нього є останнє літо для цього. Чи зможе він це зробити? Думаю, він спробує. Однак йому може не вдатись, що буде дорого коштувати,

– сказав він.

Зауважте! Нещодавно депутат Держдуми Ренат Сулейманов, який раніше вимагав капітуляцію України, заявив, що 40% федерального бюджету – це оборона та безпека, тому ні про який розвиток та інвестиції говорити не можна. Він також зазначив, що так звана "сво" триває вже довше, ніж Велика Вітчизняна.

Шейтельман додав, що в історії є приклад, коли така боротьба для диктатора завершувалась успішно. Кім Чен Ин на початку своєї політичної кар'єри мав досить хитку владу, бо його не сприймали.

Цікаво! Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон звернув увагу, що існують близькі до Путіна люди, які хотіли б зайняти його місце. Російська еліта не задоволена санкціями, адже раніше завжди покладалась на нафту та газ як на основне джерело доходу.

