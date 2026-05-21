Лише за минулу добу ворог втратив ще майже тисячу військових та десятки одиниць техніки. Про це повідомляє Генштаб.

Які втрати Росії на 21 травня?

Згідно з оприлюдненими даними, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 352 980 (+910 за добу);

танків – 11 943;

бойових броньованих машин – 24 591 (+5);

артилерійських систем – 42 454 (+54);

РСЗВ – 1 797 (+2);

засобів ППО – 1 389 (+1);

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 302 787 (+1 715);

наземних робототехнічних комплексів – 1 436 (+4);

кораблів та катерів – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 98 070 (+202);

спеціальної техніки – 4 207 (+1);

крилатих ракет – 4 632.

Втрати ворога на 21 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що розповів Сирський про втрати ворога?

Російська армія продовжує зазнавати значних втрат на фронті у війні проти України. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що від початку 2026 року було ліквідовано близько 141 тисяч військових убитими та пораненими.

З цієї кількості понад 83 тисячі становлять безповоротні втрати. За словами Сирського, російська армія щодня втрачає щонайменше тисячу військовослужбовців.

Генерал наголосив, що вже кілька місяців поспіль темпи втрат перевищують можливості Росії щодо мобілізації нових солдатів. Одним із головних факторів виснаження окупаційних є активна оборона українських військ. Значну роль у зростанні втрат ворога також відіграють дрони та удари по тилових об’єктах Росії.

За словами головнокомандувача, загальні збитки російської армії приблизно у 3,5 раза більші за українські. В окремі дні співвідношення втрат загиблими між сторонами сягало 7 – 9 разів на користь України.

На тлі великих втрат у російських регіонах дедалі частіше повідомляють про нестачу лікарів, переповнені госпіталі та проблеми із системою охорони здоров’я.