Только за минувшие сутки враг потерял еще почти тысячу военных и десятки единиц техники. Об этом сообщает Генштаб.

Какие потери России на 21 мая?

Согласно обнародованным данным, общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личного состава – около 1 352 980 (+910 за сутки);

танков – 11 943;

боевых бронированных машин – 24 591 (+5);

артиллерийских систем – 42 454 (+54);

РСЗО – 1 797 (+2);

средств ПВО – 1 389 (+1);

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 302 787 (+1 715);

наземных робототехнических комплексов – 1 436 (+4);

кораблей и катеров – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 98 070 (+202);

специальной техники – 4 207 (+1);

крылатых ракет – 4 632.

Потери врага на 21 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Что рассказал Сырский о потерях врага?

Российская армия продолжает нести значительные потери на фронте в войне против Украины. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года было ликвидировано около 141 тысяч военных убитыми и ранеными.

Из этого количества более 83 тысяч составляют безвозвратные потери. По словам Сырского, российская армия ежедневно теряет не менее тысячи военнослужащих.

Генерал подчеркнул, что уже несколько месяцев подряд темпы потерь превышают возможности России по мобилизации новых солдат. Одним из главных факторов истощения оккупационных является активная оборона украинских войск. Значительную роль в росте потерь врага также играют дроны и удары по тыловым объектам России.

По словам главнокомандующего, общие убытки российской армии примерно в 3,5 раза больше украинских. В отдельные дни соотношение потерь погибшими между сторонами достигало 7 – 9 раз в пользу Украины.

На фоне больших потерь в российских регионах все чаще сообщают о нехватке врачей, переполненные госпитали и проблемы с системой здравоохранения.