В мае 2026 года в инфопространстве появилась и в очередной раз наделала шума тема расширения участия Беларуси в войне против Украины. Об этом давно мечтает Путин и об этом все активнее начал говорить тамошний диктатор Лукашенко.

12 мая Лукашенко объявил, что планирует точечную мобилизацию отдельных воинских частей для их подготовки к возможным боевым действиям, точнее – "войны" (прямая речь: "дай бог, чтобы её удалось избежать – мы же к войне готовимся все, поэтому тоже ничего не скрываем"), а 18 мая в Беларуси начались учения военных, которые в туземном Минобороны назвали "тренировкой боевого применения ядерного оружия". На следующий день похожее заявление сделала Россия.

В Украине также не молчат и предупреждают "бацьку”, что знают, откуда готовится нападение, и более того – готовы "накрыть" все заявленные "позиции", несмотря на то, что эти белорусские учения – плановое мероприятие, которое "не направлено против третьих стран и не представляет угрозы безопасности региона".

Что это – эскалация с потенциалом открытия нового фронта, пустая риторика или хитрая стратегия с прицелом на будущее – рассказывает 24 Канал.

Помог разобраться в ситуации политолог Игар Тышкевич. На своей родине, в Беларуси, режимом Лукашенко он объявлен экстремистом, на него заведены уголовные дела. Из-за политических репрессий Игар еще 2008 покинул Беларусь и ныне проживает в Украине.

Белорусская армия не готова к войне с Украиной?

В начале полномасштабного вторжения Россия использовала территорию Беларуси для атаки на северные области Украины и марш-бросок на Киев. Фактически белорусский дикатор предоставил России территорию страны, как плацдарм для агрессии. При этом сам Лукашенко в открытую войну против Украины не пошел, хотя активно предполагал такой вариант, как до, так и после 24 февраля 2022 года.

Показательная активность Лукашенко даже создала очень популярный мем "я покажу вам, откуда готовилось нападение", а сам диктатор с гордостью называл себя "соагрессором". До поры до времени эта стратегия работала и Украина вынуждена была держать на севере большие силы и превращать границу в "линию Маннергейма".

За более чем 4 года полномасштабной войны тема нового вторжения из Беларуси, но теперь уже с участием белорусской армии, поднималась несколько раз. Со временем пришло осознание, что в случае, если это произойдет, будет безумное фиаско для режима Лукашенко.

Небольшая и не готовая к современной войне белорусская армия в случае атаки станет "сладкой булочкой" для Сил обороны, а сам факт вторжения развяжет руки для украинских дронов, ракет и авиации. Все это полетит на военные объекты, НПЗ и в гости к дворцам и элитным картофельным полям "бацьки", превратив все в одно большое Туапсе. Из-за этого в 2026 году российские "Шахеды" летят к своим целям в Украине не через территорию Беларуси, а вдоль границы.

При этом украинские военные эксперты предполагают, что управление дронами продолжают осуществлять с территории Беларуси. Но нужно признать, что это соучастие могло бы быть значительно большим.

Пост советника министра обороны Сергея Бескрестнова об изменениях в российской стратегии запуска "шахедов" в мае 2026 года:

Как Лукашенко играет на публику?

Как в Минске, так и в Киеве это понимают, но речь не только об отношениях двух стран. В уравнении значительно больше переменных.

Во-первых, это также и вопрос внутренней политики, которое дает Лукашенко определенную легитимность.

Об этом напоминает Игар Тышкевич, подчеркивая, что большинство белорусов не желают воевать сами и не одобряют агрессию России против Украины. Возможно, после последних ударов Сил обороны вглубь России этот процент еще возрастет.

Игар Тышкевич независимый белорусский политический эксперт Воинственная риторика (Лукашенко, – 24 Канал) в основном идет на внутреннего потребителя. Это попытка показать то, что он контролирует ситуацию и стоит отметить, что он попытался небезуспешно, к сожалению, конвертировать антивоенные настроения населения Беларуси, что якобы благодаря ему Беларусь еще больше не втянулась в войну.

Во-вторых, это вопрос России. Вообще у Путина с Лукашенко давно объявлен союз, Беларусь – официальный сателлит России, но хитрый "бацька" очень ловко петляет.

Несмотря на верноподданническую риторику и постоянную готовность появиться перед глазами Путина в любой момент, Лукашенко не дает втянуть Беларусь в полноценную войну.

Но поскольку у Путина сейчас уже земля горит под ногами, фронт остановился, экономика летит в лихую пропасть, то одним общим сидением на куцом параде, который позволил провести Зеленский, уже не состояться. Поэтому и несутся ИПСО о ядерном оружии в Беларуси, "Орешники" и подготовке белорусской армии к войне против буквально всех.

"Все" также не сидят без дела. Видим, как активизировались США. Трамп очень хочет показать Лукашенко свой будущий бальный зал в Белом доме, активно приглашает диктатора в гости и в Совет мира (кстати, как у него дела? Что там по Ормузу?, – 24 Канал), снимает санкции и тому подобное. Лукашенко в ответ понемногу отдает заложников и обещает стать добрее.

Свои интересы и взгляды относительно Беларуси есть у Польши, Литвы и других. Европейские соседи Беларуси понимают, что диктаторы не вечны, в отличие от географии, а потому ищут варианты и точки пересечения.

Как Украина реагирует на угрозу со стороны Беларуси?

Не стоит в стороне и Украина. Киев внимательно наблюдает за северным соседом и настаивает на собственной субъектности в белорусских вопросах. Поскольку сейчас мы государство, воюющее с Россией, которая является патроном режима Лукашенко, украинская стратегия построена на силе и кураже.

Поэтому "церемониальные заявления" Лукашенко и его подчиненных про мобилизацию, ядерные учения и "кузькину мать" для НАТО не только были подхвачены Украиной, но и получили вполне понятный ответ.

2 мая 2026 года в обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский передал "привет" белорусскому диктатору:

Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если будет нужно, мы будем реагировать. Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен это понимать, кого пытаются втянуть в любую агрессивную активность против Украины.

В пятницу, 15 мая, после крупной атаки российских дронов и ракет, в результате которой в Киеве были убиты 24 гражданских, Зеленский снова обратил внимание на нездоровую активность со стороны Беларуси:

... четко понимаем, что обсуждается между Россией и руководством Беларуси. Пошла сейчас большая активность россиян – я имею в виду в разговоре с Александром Лукашенко. Хотят значительно больше втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции – или против нашего Черниговско-Киевского направления, или против одной из стран НАТО, которые рядом с Беларусью... Я поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования, и на Ставке мы рассмотрим и утвердим. Черниговско-Киевское направление мы будем усиливать. Партнеры тоже знают, что происходит и к чему склоняют Беларусь.

16 мая командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди уже прямо предупредил белорусского диктатора, соединив его фамилию с фамилией другого российского сателлита, который также был очень упрямым и не желал мириться с реальностью:

Минский гауляйтер Лукашеску! Мы фиксируем пролет каждого "Шахеда", что воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину, каждую твою фрикцию и шатанину милитаристского оттенка ... Ты можешь сколько угодно крутить усы на камеру и врать своему запуганному народу о "нейтралитете", но твои конечности уже по самые плечи в кровавой похлебке убийств гражданских украинцев.

Наконец 18 мая добивать Беларусь взялся украинское МИД. Там назвали объявленные Минском ядерные учения нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО):

Милитаризация Беларуси не только подрывает доверие к международному праву, но и окончательно превращает Минск в соучастника российского ядерного шантажа. Наглость Москвы и Минска, которые сознательно переступили все красные линии ДНЯО, не может оставаться без жесткого консолидированного ответа и системного сдерживания обоих режимов со стороны евроатлантического сообщества и всего мира.

В каком состоянии белорусская армия?

Хорошо знакомый с белорусскими реалиями Игар Тышкевич объясняет, что такое "точечная мобилизация", о которой говорил Лукашенко. По факту, это плановые действия, которые режим унаследовал со времен СССР. Современная белорусская армия находится в состоянии полусна. Это так называемые кадровые части или части сокращенного состава. Активными же в них есть военное руководство, инструкторы и специалисты по обслуживанию техники.

Сейчас они не имеют полной штатной численности и должны в случае необходимости пополняться резервистами. Резервисты – это те белорусы, которые отслужили срочную службу и сейчас зачислены в резерв. Оттуда их время от времени "вытаскивают" на сборы для учений и подготовки.

Игар Тышкевич независимый белорусский политический эксперт Так называемая "точечная мобилизация" или призыв резервистов – это плановые вещи. В Беларуси есть два периода, когда призываются резервисты. Если рядовой и сержантский состав, то это начало года, где-то конец зимы – начало весны и осенью. Согласно белорусскому законодательству, человек, отслуживший в армии, должен проходить военный сбор до 45 лет. Раз в 3 – 4 года. Это то, что белорусы называют "партизанами". Соответственно это происходило ежегодно в зависимости от состояния бюджета или раз или два раза в год.

Именно этот процесс, по словам Тышкевича, сейчас и происходит в Беларуси. По мнению эксперта, внешней угрозы этот процесс не несет, поскольку Лукашенко не созывает всех резервистов для того, чтобы набить полный состав войска.

Игар Тышкевич независимый белорусский политический эксперт С точки зрения опасности для соседей, я бы сказал, что это безопасная ситуация, если призыв резервистов не превышает 20 тысяч за один раз. Пока было максимально 12 тысяч... Чтобы развернуть бригаду, ее надо отмобилизовать: призвать как офицеров запаса, так и рядовых солдат. Это достаточно большое количество людей. И, соответственно, если брать список, численность белорусской армии 65 тысяч (сейчас должны повышать), из них 45 – это военный персонал, остальные – гражданские. И вот из этих 45 тысяч отмобилизованные, то есть боеспособные, только около 10 тысяч – это Силы специальных операций. Все остальные – это так называемые кадровые части. Это означает, что в мирное время они не боеспособны от слова совсем.

Тышкевич напоминает, что подобные сборы, к которым привлечены резервисты и выпускники военных кафедр, происходят в Беларуси системно и регулярно.

Игар Тышкевич независимый белорусский политический эксперт Сейчас с середины мая начинается так называемый летний период обучения. В части районов также будут проверять мобилизационную подготовку. Это проводилось предварительно в 2023 году, 2021, 2019, 2018 и далее... Это не означает мобилизацию всей армии. Берется один район и просто отрабатывается... В таком случае не один, а три или четыре района Беларуси. И отрабатывается механизм, как будет происходить мобилизация.

Что с "ядеркой" и "Орешником", которыми Лукашенко угрожает миру?

Несмотря на все громкие заявления о баллистических ракетах и ядерном оружии, что звучали как из Беларуси, так и из Украины, а также вполне справедливое возмущение Украины, оформленное в заявление МИД, ситуация остается запутанной. Потому что неизвестно, действительно ли россияне что-то из этого привезли в Беларусь. А если привезли, то оставили ли.

Игар Тышкевич в этом сомневается, объясняя это отсутствием профильных российских военных в достаточном количестве на территории Беларуси.

Игар Тышкевич независимый белорусский политический эксперт Ядерное оружие в Беларуси должно было появиться в режиме размещения РФ. Это не передача его Лукашенко. Что такое размещение? Это означает, что охрану, оборону, обслуживание и применение – обеспечиваешь ты. Это означает, что твои военные охраняют, твои инженеры обслуживают и за применение отвечаешь также ты. В таком режиме размещается ядерное оружие в любом государстве. Но части ракетных войск стратегического назначения на территории Беларуси, хотя бы в количестве батальона, чтобы обеспечить охрану, не перебрасывались.

То же самое касается "Орешников". Игар Тышкевич напоминает, что на кадрах, которые должны засвидетельствовать наличие "Орешников" на территории РБ, не было пусковых установок для баллистики, а сама база, где снимался сюжет и куда якобы перебросили ракеты, размещена лишь в 3 километрах напрямую от российской границы в Могилевской области.

Лукашенко должен сделать выбор

При этом эксперт считает ядерные учения попыткой Кремля перебить попытки Запада "нормализовать" Лукашенко.

Игар Тышкевич независимый белорусский политический эксперт Относительно учений по применению ядерного оружия, к сожалению, это рано или поздно должно было произойти. На данном этапе это скорее инициатива Российской Федерации, потому что, ввиду переговоров Лукашенко с США и то, что начались переговоры с Польшей, могут начаться другие. Для России стоит задача не отпускать от себя Беларусь... сделать режим Лукашенко еще более токсичным, а придумать что-то лучше, чем такие учения трудно.

Украина также играет в эту игру, не желая отказываться от влияния на северного соседа.

Игар Тышкевич независимый белорусский политический эксперт С осени прошлого года Украина сознательно также повышает ставки на белорусском направлении. Если смотреть на Польшу, Польша вышла на собственно переговоры, максимально повышая ставки. И поэтому сейчас идет достаточно резкая риторика со стороны официального Киева.

Учитывая обстоятельства, есть устойчивое ощущение, что развязка близка. Она прямо связана с российско-украинской войной. Это чувствуют и ведущие мировые СМИ, и даже блогерша Боня. Пока Россия держится, держится и режим Лукашенко, следуя в ее фарватере.

Далее же у Лукашенко будет оставаться все меньше вариантов. Но они есть. Он может пойти по пути Асада и Януковича, которые потеряли все полимеры, но сохранили жизнь бегством в Россию. Может разделить судьбу Каддафи, которого убили собственные граждане.

Конечно, для Лукашенко был бы оптимальным вариантом случай испанского диктатора Франко, которого после поражения Гитлера решили не трогать, но здесь есть риск вместо судьбы каудильо получить судьбу дуче Муссолини, расстрелянного и выставленного на всеобщее обозрение. Чтобы этого избежать придется снова хорошенько попетлять.

Возможно, даже что-то почитать о короле Румынии Михае Первом, который возглавил в 1944 году мятеж против марионетки нацистов маршала Антонеску. Тогда мобилизация и проверка резервистов и выпускников военных кафедр точно не помешает.