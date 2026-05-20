Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения 20 мая.

Что сказал Зеленский относительно планов России дополнительных нападений на Украину?

Владимир Зеленский отметил, что во время ставки подробно обсудил с военными, разведками, СБУ, МИД, что сейчас происходит на направлении Беларусь – Брянская область.

Именно оттуда россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину – против северных регионов, наше Черниговско-Киевское направление,

– сказал президент.

Украинский лидер отметил, что уже ведется работа относительно того, чтобы защиту на этом направлении усилить.

"Соответствующие поручения есть для военного командования, но отдельно также мы делаем превентивные шаги как по Беларуси, так и по определенным частям России, откуда есть угроза", – пояснил Зеленский.

Президент сказал, что рассчитывает, что МИД Украины будет максимально активным в дипломатической работе в отношении Беларуси.

Надо усилить давление и усилить координацию с нашими партнерами. Честно говоря, надоело уже, что постоянно есть такая угроза для Украины, что россияне в какой-то момент могут втянуть Беларусь в расширение войны. Там должны понимать: последствия для них будут, будут значительными,

– подчеркнул Зеленский.

Дополнительные задачи по угрозе со стороны Беларуси Зеленский также дал и для разведки – пока это непубличные задачи.

Относительно угрозы с российской территории глава государства отметил, что тоже есть конкретные возможности реагировать на любую угрозу.

Кстати, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире 24 Канала, Силы обороны Украины вполне способны фактически за сутки "выключить" белорусскую экономику, если будет нападение с этого направления. В частности, по мнению эксперта, тогда могут произойти удары по белорусским НПЗ, которые расположены всего в нескольких сотнях километров от украинской границы.

Действительно ли есть угроза наступления из Беларуси сейчас?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Россия активно планирует операции, и линия фронта может увеличиться из-за возможных наступательных действий на севере Украины. Генерал подчеркнул, что украинская сторона знает об этих планах врага.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что сейчас на территории Беларуси нет российских подразделений, которые могли бы осуществить повторное вторжение, однако угроза провокаций остается. В то же время Демченко отметил, что на территории Беларуси могут оставаться отдельные небольшие подразделения, связанные с логистикой и обслуживанием воздушных судов.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, что все утверждения о возможном наступлении на территорию Украины со стороны Беларуси "не заслуживают ответа России".