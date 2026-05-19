Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что "хотелки" и желания Путина и Лукашенко – это одно. Но нужно реально смотреть на вещи.

Чего ожидать от Беларуси?

По словам Свитана, чтобы создать площадку для вторжения, нужна подготовленная армия с достаточным количеством личного состава. Этим пока Беларусь похвастаться не может. Зато Россия уже давно завязана боями на Востоке Украины. Они накапливают силы и средства для летнего наступления в Донецкой области и в Запорожской области.

В белорусской армии, по разным данным, примерно 45 – 48 тысяч военных. Этого будет достаточно разве что для обороны Минска. На наступательные действия этого недостаточно.

Лукашенко это не понимает? Прекрасно понимает. Создать давление серьезное он не может. Тем более у нас генерал Наев еще давно возвел серьезные фортификационные сооружения на Севере Украины. В любой момент, если даже 10-тысячная группировка россиян и белорусов полезет, то туда перебросят наши подразделения,

– отметил Свитан.

Обратите внимание! В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия таки пытается втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины. Там даже проводили встречи между руководством обеих стран, чтобы дожать Минск. Агрессия может произойти в направлении Чернигова – Киева, или против одной из стран НАТО на севере Беларуси.

Что могут сделать Силы обороны в ответ?

Как отметил Свитан, Силы обороны Украины вполне способны фактически за сутки "выключить" белорусскую экономику. К примеру, Мозырский НПЗ расположен всего в нескольких десятках километров от границы с Украиной. Несколько ударов из реактивных систем залпового огня быстро все там уничтожат.

До НПЗ "Нафтан" около 130 – 140 километров. Туда также спокойно можно долететь дронами, как и до других ключевых для Беларуси предприятий. И Лукашенко прекрасно это осознает.

Не стоит забывать и о белорусском народе, который фактически является дружественным к Украине. По словам Свитана, моральные принципы белорусов не позволят им втянуться в войну против Украины.

В последнее время звучит много апокалиптических сценариев в отношении белорусов. Кому это выгодно? Путину. Ему важно, чтобы мы отвели определенные подразделения на Север. Зато наша основная проблема – российская армия на Востоке. Они готовятся продолжать наступательные действия в Донецкой области и немного на Запорожском направлении. От Покровска до Купянска – там будут активные бои. Все остальное – это шум,

– отметил Свитан.

Добавим, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что линия фронта в Украине в конце концов может вырасти. Угроза со стороны Беларуси является вполне реальной. Российский генштаб просчитывает сценарии и военные операции.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что сейчас на границе с Беларусью не фиксируют перемещения военных или вражеской техники. Однако угроза никуда не исчезла. Украина должна быть готова к любому развитию событий.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что Россия использует Беларусь как площадку давления на Украину и Европу. Цель здесь достаточно понятна – держать в напряжении соседей и демонстрировать, что угроза реальна. При этом сам Лукашенко должен осознавать, какие риски у него возникнут из-за участия в войне против Украины.