Военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала объяснил, что сейчас Беларусь скорее используют как инструмент психологического давления на Украину и Европу. По его словам, сам Лукашенко хорошо понимает, чем для него может закончиться прямое участие в войне.

Что сдерживает Лукашенко от прямого участия в войне?

Угрозы из Минска, разговоры о ядерных учениях и новые сигналы со стороны Беларуси Нарожный воспринимает не как готовый план наступления, а как постоянный фон давления на Украину и Европу.

Напомним! 18 мая 2026 года Россия и Беларусь начали совместные ядерные учения, а в Беларуси одновременно закрыли доступ к 19 лесам, граничащих с Украиной, Польшей и Литвой. Валерий Дымов назвал это элементами психологического давления и запугивания и отметил, что Лукашенко видит последствия войны для России, поэтому политически не заинтересован в прямом вступлении в боевые действия.

Такое давление имеет скорее психологический характер и призван держать всех в напряжении, а не показать реальную готовность Беларуси зайти в войну полноценно.

Я не думаю, что это план, по которому они идут, но это общий фон. То есть они оказывают постоянное давление, и оно больше психологическое,

– сказал Нарожный.

Он напомнил, что на территории Беларуси есть башни для передачи сигнала, которые используют для "Шахедов", летящих на удары по Украине. Но во время одной из последних крупных атак маршруты строили так, чтобы дроны не заходили в белорусское воздушное пространство.

Вниманию! В ОК "Запад" сообщили, что граница с Беларусью уже превратили в мощную линию обороны с полевыми фортификациями, капонирами, огневыми позициями, минными полями, рвами и заграждениями. В то же время в Беларуси фиксировали призыв офицеров запаса, строительство дорог, обустройство артиллерийских позиций и подготовку медицинской инфраструктуры, хотя эксперты оценивали вероятность прямого вступления Минска в войну как низкую.

Минск, по его оценке, не хочет переходить черту, после которой Украина сможет прямо говорить об ударе с территории Беларуси и бить в ответ уже по белорусским объектам. Белорусская экономика, по его словам, держится на нескольких уязвимых узлах: Мозырском НПЗ, калийных удобрениях и еще нескольких промышленных центрах, которые можно доставать дронами. Лукашенко видит, что Украина системно бьет по России, хотя та имеет ядерное оружие, и понимает, что сама ядерная риторика не дает защиты от ответа.

Лукашенко это все прекрасно понимает, он очень боится того, что мы начнем ему отвечать. Если будет удар с территории Беларуси, хоть одного солдата мы возьмем в плен, это означает уничтожение экономики. Он эту ядерную боеголовку может оставить себе на память. Он ее не будет использовать, потому что понимает, что произойдет,

– подчеркнул военный эксперт.

Поэтому нынешние сигналы со стороны Минска он воспринимает прежде всего как запугивание, а не как подготовку к новому фронту. Для Лукашенко прямое участие в войне означало бы не усиление позиций, а риск очень быстро перенести войну уже на собственную территорию.

Что известно о новой активности Беларуси у границы с Украиной?

Андрей Демченко сообщил, что сейчас у украинской границы не фиксируют перемещения белорусских военных или техники. В то же время он отметил, что угроза сохраняется, потому что Россия в любой момент может использовать Беларусь как площадку, а ядерный шантаж никуда не исчез.

Павел Палиса заявил, что пока в Беларуси сохраняется лояльный к Путину режим, Украина должна рассматривать ее как потенциальную угрозу. Он также предположил, что Россия могла использовать территорию Беларуси не для запусков, а для технической поддержки управления беспилотниками во время атак по Украине.

Павел Нарожный отметил, что такие военные учения Беларусь и Россия проводили и раньше, но на этот раз снова усилили ядерную риторику. Он пояснил, что применение тактического ядерного оружия не дало бы им стратегического перелома, зато сделало бы оба режима токсичными для мира и ударило бы по их экономике.