Как рассказал 24 Каналу военный эксперт Павел Нарожный, оба диктатора уже проводили подобные учения на территории Беларуси. Они являются регулярными с начала полномасштабной войны, впрочем на этот раз есть определенное отличие.

Реален ли удар Беларуси по Украине?

Стоит понимать, что уже не раз учения проводили со стратегическим ядерным вооружением. Речь идет о баллистических ракетах, которые бьют на большое расстояние и теоретически могут уничтожить такие крупные города как Киев, Нью-Йорк, Лондон и многие другие.

Такие учения проводят регулярно. Но если говорим о тактическом ядерном вооружении, то стоит понимать, что это небольшие, боеголовки, мощностью несколько килотонн. Они абсолютно реально могут прожечь дыру в нашей обороне,

– отметил военный эксперт.

Он пояснил, что это может быть или артиллерийский снаряд, или небольшая авиационная боеголовка, или боеголовка на крылатых ракетах. Ее смысл в том, что она делает относительно небольшой взрыв, выжигает 2 – 3 километра в обороне

Соответственно возникает вопрос, какими будут последствия использования такого вооружения. Например, белорусы могут ударить и пробить "дырку" 2 – 3 километра. Это для нас означает, что мы отойдем назад на 5 километров, но у нас на всех участках фронта подготовлены несколько линий обороны. Поэтому мы просто перейдем на другую линию и будем держать оборону там.

С глобальной точки зрения, использование ядерного вооружения означает, что Лукашенко, Путин – становятся токсичными для мира. Например, Словакия, покупает российскую нефть. Австрия покупает российский газ. Но теперь у них уже не будет отговорок для того, чтобы остановить эти закупки,

– добавил Павел Нарожный.

Ведь все будут знать, какая токсичная страна, что она уничтожает внешнюю среду, экологию всего мира. То есть нельзя сказать, что последствия ограничатся только Украиной. Итак, для России и Беларуси это станет дорогой в один конец, будет означать уничтожение их экономики.

Что известно о совместных учениях России и Беларуси?

Учения начнутся 18 мая. В них примут участие подразделения ракетных войск и авиации. Вместе с россиянами они будут отрабатывать доставку ядерных боеприпасов и подготовку к возможному применению.

В России отметили, что к учениям будут привлечены 64 тысячи военных. Также будет большое количество оружия, техники. Например, известно по меньшей мере о 200 ракетных пусковых установок. Уже традиционно целью учений назвали "отработку действий по сдерживанию вероятного противника"

Перед тем Владимир Зеленский заявил, что белорусы в приграничных районах развивают дорожную инфраструктуру. Также они обустраивают позиции для артиллерии. Впрочем украинские силы удерживают позиции и готовы к отпору.