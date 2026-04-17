Украина предупредила Минск, что любая агрессия будет иметь последствия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Что известно о возможной подготовке к вовлечению Беларуси в войну?
Зеленский заявил, что Главком ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте, отметив, что украинские силы продолжают удерживать позиции и сдерживать российские штурмы. По его словам, в апреле сохраняется высокий темп уничтожения окупантов, а российской армии не удается перехватить инициативу.
В то же время фиксируются попытки российских войск провести перегруппировку, что, вероятно, связано с дефицитом личного состава. На этом фоне растет активность вооруженных сил на территории Беларуси.
По данным разведки, в приграничных районах Беларуси продолжается развитие дорожной инфраструктуры в направлении Украины и обустройство артиллерийских позиций. Зеленский отметил, что Россия может снова пытаться втянуть Беларусь в войну.
Президент отметил, что Украина передала оговорку фактическому руководству Беларуси о готовности защищать свою территорию и независимость. В Киеве также отмечают, что международные события должны удерживать Минск от шагов, которые могут привести к эскалации.
Важно! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан высказал 24 канала мнение, что Беларусь вряд ли напрямую вступит в войну. По его словам, Александр Лукашенко не пойдет на такой шаг, ведь это может мгновенно обрушить экономику страны. В то же время, он не исключает, что Минск может позволить российским дронам заходить на территорию Украины и даже способствовать их управлению.
Как Беларусь готовится к войне?
1 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне. Он провел военное совещание, на котором отметил, что его страна должна готовиться к войне и способна противостоять любой агрессии.
Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Россия активно использует территорию Беларуси. Не только для пролета ударных дронов в Украину, но, вероятно, на территории страны есть вышки с ретрансляторами, которые помогают управлять беспилотниками, делая их более устойчивыми к подавлению РЭБ.
Отметим, что еще в феврале 2026 года в Беларуси вблизи бывшего военного аэродрома под Кричевом развернули позиции для ПВО и РЭБ, вероятно, для защиты ракетного комплекса "Орешник". Спутниковые снимки показали шесть позиций по военной технике, включая зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" или "Панцирь" и комплексы радиоэлектронной борьбы, такие как "Красуха" или "Москва-1".