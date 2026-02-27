Соответствующие кадры опубликовали и проанализировали журналисты Белорусской службы "Радио Свобода".
Как планируют охранять "Орешник"?
На спутниковом снимке, сделанном сервисом Planet Labs 17 февраля 2026 года, журналисты насчитали по меньшей мере шесть оборудованных позиций с военной техникой в радиусе пяти километров вокруг бывшего военного аэродрома.
Часть техники похожа на российские зенитно-ракетные комплексы Тор-М2 или Панцирь, а другие – на комплексы радиоэлектронной борьбы, такие как Красуха или Москва-1.
В то же время качество спутникового снимка не позволяет точно определить тип техники.
Все эти системы предназначены для защиты важных объектов от авиационных атак, беспилотников и ракетных ударов. Их задача – выявлять воздушные цели, перехватывать их при необходимости и обезвреживать средства навигации и управления противника.
На снимке можно увидеть шесть позиций / Фото: "Радио Свобода"
Спутниковые снимки также показывают, что первые средства ПВО начали появляться на позициях вблизи аэродрома под Кричевом в начале ноября, когда стартовало строительство военной базы на взлетно-посадочной полосе.
В середине декабря, когда Александр Лукашенко объявил о "боевом дежурстве" ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси, вокруг аэродрома уже было по меньшей мере шесть таких позиций.
По состоянию на 17 февраля 2026 года одна из позиций с техникой находилась возле села Зарубец, две – возле села Ганновка, одна – возле села Полошково, одна – возле села Красная Буда, а также на окраине села Новые Домамеричи зафиксирована позиция с несколькими машинами, некоторые из которых могут быть радиолокационными станциями.
Что известно о "Орешнике" в Беларуси?
В декабре 2025 года Александр Лукашенко заявил о том, что систему "Орешник" уже поставили на боевое дежурство на территории Беларуси. По его словам, каждое "агрессивное движение в сторону страны" будут считать угрозой и она будет иметь ответ.
В Службе внешней разведки Украины объяснили, что для применения этого оружия россиянам понадобятся специальные сооружения. Без них ракета является не более чем обычным макетом. К тому же разрешение на запуск будет давать только Россия.