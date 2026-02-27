Соответствующие кадры опубликовали и проанализировали журналисты Белорусской службы "Радио Свобода".

Как планируют охранять "Орешник"?

На спутниковом снимке, сделанном сервисом Planet Labs 17 февраля 2026 года, журналисты насчитали по меньшей мере шесть оборудованных позиций с военной техникой в радиусе пяти километров вокруг бывшего военного аэродрома.

Часть техники похожа на российские зенитно-ракетные комплексы Тор-М2 или Панцирь, а другие – на комплексы радиоэлектронной борьбы, такие как Красуха или Москва-1.

В то же время качество спутникового снимка не позволяет точно определить тип техники.

Все эти системы предназначены для защиты важных объектов от авиационных атак, беспилотников и ракетных ударов. Их задача – выявлять воздушные цели, перехватывать их при необходимости и обезвреживать средства навигации и управления противника.

Спутниковые снимки также показывают, что первые средства ПВО начали появляться на позициях вблизи аэродрома под Кричевом в начале ноября, когда стартовало строительство военной базы на взлетно-посадочной полосе.

В середине декабря, когда Александр Лукашенко объявил о "боевом дежурстве" ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси, вокруг аэродрома уже было по меньшей мере шесть таких позиций.

По состоянию на 17 февраля 2026 года одна из позиций с техникой находилась возле села Зарубец, две – возле села Ганновка, одна – возле села Полошково, одна – возле села Красная Буда, а также на окраине села Новые Домамеричи зафиксирована позиция с несколькими машинами, некоторые из которых могут быть радиолокационными станциями.

Что известно о "Орешнике" в Беларуси?