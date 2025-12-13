Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Читайте также В ГУР очертили ракетный арсенал России, чем опровергли заявления США об увеличении производства

Что россияне собираются делать с "Орешником"?

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко рассказал о планах врага. По его словам, россияне сейчас рассматривают варианты модернизации ракеты "Орешник" с целью усиления потенциала поражения боевой части в ядерном снаряжении.

Развитию этой программы придают особое значение, о чем свидетельствует предусмотренное приоритетное финансирование из Фонда национального благосостояния России.

Как отметил Иващенко, в серийном производстве "Орешника" принимают участие более 50 предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них: НИИ командных приборов, ЦНИИ судостроительного машиностроения, АО Краснодарский приборный завод "Каскад", АО "Калугаприбор", АО "Калужский электромеханический завод", АО "Прибой", АО НИИ "Солитон" и АО Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент".

Справка. "Орешник" является модификацией межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", разработка которой началась с начала 2000-х годов. Ключевое отличие заключается в количестве ступеней: "Орешник" имеет двухступенчатую конструкцию, тогда как "Ярс" – трехступенчатую.

"Орешник" уже в Беларуси?