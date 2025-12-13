Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Что россияне собираются делать с "Орешником"?
Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко рассказал о планах врага. По его словам, россияне сейчас рассматривают варианты модернизации ракеты "Орешник" с целью усиления потенциала поражения боевой части в ядерном снаряжении.
Развитию этой программы придают особое значение, о чем свидетельствует предусмотренное приоритетное финансирование из Фонда национального благосостояния России.
Как отметил Иващенко, в серийном производстве "Орешника" принимают участие более 50 предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них: НИИ командных приборов, ЦНИИ судостроительного машиностроения, АО Краснодарский приборный завод "Каскад", АО "Калугаприбор", АО "Калужский электромеханический завод", АО "Прибой", АО НИИ "Солитон" и АО Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент".
Справка. "Орешник" является модификацией межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", разработка которой началась с начала 2000-х годов. Ключевое отличие заключается в количестве ступеней: "Орешник" имеет двухступенчатую конструкцию, тогда как "Ярс" – трехступенчатую.
"Орешник" уже в Беларуси?
Москва может развернуть ракету "Орешник" в Беларуси. Сейчас Россия и Беларусь строят военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи, что является элементами общей системы.
По словам Олега Иващенко, даже в случае размещения "Орешника" на территории Беларуси Минск не будет иметь никаких прав и полномочий на его применение. Это связано с тем, что ракета будет находиться в единой системе управления ракетных войск стратегического назначения России.
Размещение "Орешника" на белорусской территории продиктовано желанием усилить шантаж Европы и европейских стран. К тому же Россия пытается обезопасить "Орешник" от поражения.