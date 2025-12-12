Данные по состоянию на 1 декабря 2025 года NV сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает 24 Канал.

Сколько у России ракет в запасе?

В ноябре The New York Times публиковал заявление министра армии США Дэна Дрисколла о том, что Россия якобы быстро производит дальнобойное оружие, чтобы накапливать его для атак. Европа тогда восприняла слова как намек на необходимость быстро заключить мирное соглашение, во избежание усиления угрозы России для Украины и других государств.

Однако ГУР показал журналистам обратную динамику. Несмотря на то, что российский арсенал остается значительным, объемы ракет, как пишет издание, уменьшились по сравнению с весной.

Журналисты опубликовали такой список запасов врага:

баллистических ракет "Искандер-М" – более 200 единиц;

крылатых ракет "Искандер-К" – более 100 единиц;

гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" – более 50 единиц;

крылатых ракет "Калибр" – более 400 единиц;

крылатых ракет "Оникс" – около 700 единиц;

крылатых ракет X-101 для самолетов Ту-160, Ту-95 – около 150 единиц;

крылатых ракет X-22/32 – около 300 единиц;

гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" – более 200 единиц;

баллистических северокорейских ракет KN-23 – около 50 единиц;

ударных ракет РМ-48У для ЗРС типа С-300ПМ/С-400 – более 400 единиц;

управляемых ракет Х-69 для самолетов Су-30 МК, Су-34, Су-57 – более 20 единиц.

Отмечается, что в середине мая 2025 года Россия имела примерно втрое больше ракет типа "Искандер-М", "Кинжал", "Искандер-К", Х-101 и "Калибр".

Сколько оружия производит Россия?

По производству ракет, то в течение месяца, по данным ГУР, россияне могут производить:

около 20 единиц – "Искандер-К", "Оникс" и управляемых авиационных Х-35,

более 100 единиц – ударных РМ-48У,

более 50 единиц – X-101.

около 30 единиц – "Калибр"

более/около 10 единиц – "Кинжал", "Калибр", X-32, "Циркон" и управляемых авиационных Х-69.

Как добавило издание, темпы по производству остались почти такими же, как весной.

Какие успехи Украины в производстве оружия?