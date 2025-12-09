Отвечая на вопросы журналистов в чате ОП, президент Украины отметил, что детали ракетной программы остаются засекреченными из соображений безопасности, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, то и мы готовы, – Зеленский

Что известно об использовании отечественных ракет?

Во вторник, 9 декабря, Зеленский рассказал о расширении украинского арсенала и применении новых отечественных ракетных систем в войне с Россией. Среди них – "Длинный Нептун", "Паляница" и "Фламинго", которые уже имеют успех на фронте. Отдельно Зеленский сообщил о начале боевого применения собственной баллистической ракеты "Сапсан", над которой долгое время работали украинские технологи.

Нептуны действительно очень хорошо работают, и есть моменты, когда наш враг считает, что было применение Нептунов, и пусть так и продолжает считать,

– сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что из-за военных рисков ракетная программа не раскрывается, чтобы россияне не знали "все прецеденты и детали".

Об успешных испытаниях и разработка возможностей для массового производства ракеты "Сапсан" Зеленский рассказывал еще в июне 2025 года.

По данным The Times, ракета способна нести до 480 килограммов взрывчатки и имеет значительно большую мощность, чем американские ATACMS. Скорость отечественного "Сапсана" в 5 раз превышает скорость звука. Несмотря на отсутствие официальных характеристик ракеты, эксперты предполагают, что ее дальность может достигать примерно 500 километров.

Куда уже успели попасть отечественные ракеты в России?