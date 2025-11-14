Так, украинцы попали по порту "Новороссийск" – одному из главных нефтяных хабов врага и пункту базирования кораблей оккупантов в Краснодарском крае, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Смотрите также Ключевая логистическая артерия России заблокирована: ГУР устроило взрывы на Дальнем Востоке России
Что и чем поразила Украина в ночь на 14 ноября?
Для удара по порту защитники использовали отечественное вооружение, в частности ракеты "Нептун" и ударные БПЛА различных типов.
В результате атаки поражена ценная инфраструктура порта: нефтяной терминал "Шесхарис", пусковая установка из состава ЗРК С– 400 и хранилища ракет, с последующей детонацией и пожаром.
Обратите внимание! Терминал "Шесхарис" – один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Он обеспечивает топливом оккупантов в Украине.
Также в Саратовской области прилетело по одноименному НПЗ. На территории объекта слышали взрывы и видели пожар. Завод расположен в 600 километрах от государственной границы с Украиной.
Удар по Саратовскому НПЗ: смотрите видео
Кроме того, ночью "перепало" инфраструктуре предприятия хранения горюче-смазочных материалов "Комбинат Кристалл" в районе Энгельса. Там тоже раздавались взрывы и что-то хорошо горело.
Что известно о взрывах в России 14 ноября?
- Утром 14 ноября Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные успешно применили ракеты "Длинный Нептун" по целям на территории России. Ракеты "Длинный Нептун" являются крылатыми ракетами класса "поверхность – поверхность" с дальностью поражения до 1000 километров и весом боевой части более 350 килограммов.
- Также президент показал эксклюзивные кадры запуска этих ракет по России.
- Между тем в минобороны России заявили, что ночью были перехвачены 216 украинских дронов над 11 регионами и оккупированным Крымом.