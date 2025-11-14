Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Как выглядел запуск "Длинного Нептуна"?

Ночью 14 ноября украинские военные провели пуск ракеты "Длинный Нептун" по России. Президент Украины сообщил об успешном применении ракеты и обнародовал видео запуска.

Момент старта ракеты "Длинный Нептун": смотрите видео

Украинские "Длинные Нептуны". Делаем больше,
– подписал видео Зеленский.

Напомним, лидер Украины, заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ и несколько отчетов командующего Воздушных сил. Президент подчеркнул, что такие удары являются "вполне справедливым ответом на продолжающийся российский террор".

Недавние удары Украины по силам России

  • Силы обороны Украины атаковали несколько десятков целей в России и на временно оккупированных территориях. В частности, известно о поражении нефтебазы и площадки с вертолетами. Для операции применили украинские ракеты и беспилотники "Фламинго", "Барс" и "Лютый".

  • Краснодарский край России был под масштабной атакой дронов. Там вспыхнул нефтяной терминал в порту Новороссийска.

  • Также на днях удары нанесли по Саратовскому НПЗ и морскому нефтяному терминалу в Феодосии.