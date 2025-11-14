Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Смотрите также Могут изменить ход войны: почему украинские "Длинные Нептуны" ужасают Россию и долетают ли до Москвы

Как выглядел запуск "Длинного Нептуна"?

Ночью 14 ноября украинские военные провели пуск ракеты "Длинный Нептун" по России. Президент Украины сообщил об успешном применении ракеты и обнародовал видео запуска.

Момент старта ракеты "Длинный Нептун": смотрите видео

Украинские "Длинные Нептуны". Делаем больше,

– подписал видео Зеленский.

Напомним, лидер Украины, заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ и несколько отчетов командующего Воздушных сил. Президент подчеркнул, что такие удары являются "вполне справедливым ответом на продолжающийся российский террор".

Недавние удары Украины по силам России