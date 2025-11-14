В регионе раздавалась воздушная тревога. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
Что известно об атаке дронов на Краснодарский край?
Дроны массированно атаковали Краснодарский край в России. В регионе звучала воздушная тревога, взрывы слышали в Геленджике, Апани, Туапсе и Новороссийске.
Аэропорт Краснодара и Геленджика временно закрывали.
Сообщается о крупном пожаре на нефтебазе в комплексе "Шесхарис" – крупном экспортном нефтяном терминале вблизи порта Новороссийск.
Терминал "Шесхарис" является конечной точкой трубопроводов компании Транснефть. Он является стратегически важным узлом для экспорта российской нефти и нефтепродуктов через Черное море.
Момент удара по Новороссийску: смотрите видео (внимание, присутствует ругань!)
Первые минуты после прилета в Новороссийске: смотрите видео
Взрывы в Новороссийске: смотрите видео
Также попадание, вероятно, произошло по позициям комплексов С-300/400 на территории военной части 1537-го зенитно-ракетного кубанского краснознаменного полка.
Российские телеграм-каналы сообщают об 1 пострадавшем и повреждении 3 домов. Раненого госпитализировали, он пострадал от осколков выбитых окон. Фрагменты дрона якобы влетели прямо в квартиру одного из домов.
Поврежден в частности супермаркет "Лента", который как раз таки расположен рядом с позициями С-400.
Супермаркет "Лента" и угол съемки видео со взрывом, вероятно, на позициях С-400 / фото Exilenova+
Момент удара по вероятным позициям С-300/400: смотрите видео
Сообщается также о взрывах в оккупированном Севастополе и мощном, по словам очевидцев, взрыве в Симферополе. Детали пока неизвестны.
В Севастополе фиксировали пуски ракет комплекса ПВО "Панцирь-С1".
Где еще в России в последнее время неспокойно?
В Нижнекамске, Татарстан, произошел масштабный пожар на предприятии "Нижнекамскнефтехим".
OSINT-аналитики также обнаружили, что огонь занялся на Промзоне-2, в районе завода стирола и полиэфирных смол (СПС).
Российский город Орел в ночь на 13 ноября атаковали дроны. В результате работы российской ПВО обломки БПЛА в городе якобы повредили остекление домов и автомобили.
Днем 11 ноября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно ударили по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", что в городе Орск Оренбургской области России. Там были слышны взрывы и был пожар.