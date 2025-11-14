В регионе раздавалась воздушная тревога. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Смотрите также Оккупированный Донецк оказался под массированной атакой дронов: часть города без света

Что известно об атаке дронов на Краснодарский край?

Дроны массированно атаковали Краснодарский край в России. В регионе звучала воздушная тревога, взрывы слышали в Геленджике, Апани, Туапсе и Новороссийске.

Аэропорт Краснодара и Геленджика временно закрывали.

Сообщается о крупном пожаре на нефтебазе в комплексе "Шесхарис" – крупном экспортном нефтяном терминале вблизи порта Новороссийск.

Терминал "Шесхарис" является конечной точкой трубопроводов компании Транснефть. Он является стратегически важным узлом для экспорта российской нефти и нефтепродуктов через Черное море.

Момент удара по Новороссийску: смотрите видео (внимание, присутствует ругань!)

Первые минуты после прилета в Новороссийске: смотрите видео

Взрывы в Новороссийске: смотрите видео

Также попадание, вероятно, произошло по позициям комплексов С-300/400 на территории военной части 1537-го зенитно-ракетного кубанского краснознаменного полка.

Российские телеграм-каналы сообщают об 1 пострадавшем и повреждении 3 домов. Раненого госпитализировали, он пострадал от осколков выбитых окон. Фрагменты дрона якобы влетели прямо в квартиру одного из домов.

Поврежден в частности супермаркет "Лента", который как раз таки расположен рядом с позициями С-400.



Супермаркет "Лента" и угол съемки видео со взрывом, вероятно, на позициях С-400 / фото Exilenova+

Момент удара по вероятным позициям С-300/400: смотрите видео

Сообщается также о взрывах в оккупированном Севастополе и мощном, по словам очевидцев, взрыве в Симферополе. Детали пока неизвестны.

В Севастополе фиксировали пуски ракет комплекса ПВО "Панцирь-С1".

Где еще в России в последнее время неспокойно?