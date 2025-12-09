Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Россияне под Лиманом, закрепились в Мирнограде и приближаются к Запорожью: как изменилась линия фронта за неделю

Как изменилась линия фронта?

По данным аналитиков DeepState, российские военные оккупировали 5 населенных пунктов Донецкой области. Среди них села Покровской громады: Лисовка, Сухой Яр, Гнатовка, Рог и Новопавловка.

Российские военные имели успехи на фронте: смотрите на карте DeepState

Также оккупанты продвинулись в Северске, Мирнограде и вблизи Покровска.

В DeepState рассказали, что Россия продолжает затягивать свою пехоту в Северск и сейчас ситуация разворачивается не лучшим образом, ведь город понемногу переходит в руки врага.

Осуществляется большое количество фиксаций российской пехоты. В то же время по ней активно отрабатывают пилоты Сил Обороны. Также враг взялся за флаги, чтобы показать заранее контроль всего города для своей пропаганды, однако этого они еще полностью не достигли.

Сложная ситуация под Северском / Фото DeepState

Предварительно, половина Северска находится под контролем России. "Пехота врага одиночно фиксировалась за Северском в зонах ответственности смежных бригад и проблемой остается подача недостоверных докладов и подача информации в целом, что затрудняет процесс выяснения обстоятельств и является угрозой, что в один день Северск станет полностью красным и об этом большинство узнает внезапно", – резюмировали аналитики.

Что происходит на поле боя?