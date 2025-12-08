В первую неделю зимы ситуация на фронте остается крайне тяжелой, однако по сравнению с ноябрем, на линии соприкосновения наблюдается определенное уменьшение количества вражеских атак. Однако если говорить о конкретных участках, то тенденции там разные – кое-где враг усиливает давление, а где-то уменьшает интенсивность штурмов.

Самая тяжелая ситуация сейчас в районах Лимана, Северска, Константиновки, Мирнограда, Покровска и Гуляйполя. Продолжаются бои также в Волчанске, Купянске и Часовом Яре.

О том, какой была первая неделя зимы на фронте с 1 по 7 декабря 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

По сравнению с предыдущей неделей, враг уменьшил количество атак на фронте. На прошлой неделе количество штурмов ежедневно колебалось от 161 до 226 по всей линии соприкосновения. Всего россияне атаковали 1 273 раза.

Неизменно самыми тяжелыми остаются направления в Донецкой области, особенно район Покровско-Мирноградской агломерации, на который приходится едва ли не наибольшее количество боевых столкновений.

По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 370 атак;

Константиновское – 162 атаки;

Лиманское – 119 атак;

Александровское – 117 атак;

Гуляйпольское – 88 атак;

Славянское – 70 атак;

Харьковское – 70 атак;

Купянское – 37 атак;

Сумское – 15 атак;

Приднепровское – 14 атак;

Краматорское – 12 атак;

Ореховское – 8 атак.

Россияне несколько дней не совершали штурмов на Ореховском направлении, но под конец недели возобновили атаки в направлении Запорожья. Также в течение недели произошел спад атак на Гуляйпольском направлении, однако на выходных штурмы усилились.

Несмотря на все российские атаки линия фронта не претерпела изменений на Сумском, Купянском, Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках поговорим далее.

Продвижение россиян на Харьковщине

Российские захватчики продолжают активные штурмы на севере Харьковщины, в частности в районах Волчанска и Двуречанского. Вблизи последнего на прошлой неделе россияне имели продвижение.





Ситуация на севере Харьковщины / Карта DeepStateMAP

Для того, чтобы усложнить оборону нашим воинам на Харьковщине, российские оккупанты нанесли удары по дамбе Печенежского водохранилища, из-за чего повреждена проезжая часть. Однако враг повторно атакует плотину, что может привести к подтоплению.

В 16-м корпусе заявили, что украинская логистика готова к сценарию возможного подтопления вследствие ударов россиян по Печенежскому водохранилищу. Поэтому атаки россиян больше нацелены на гражданских – через дамбу осуществлялась эвакуация с прифронтовых территорий, а водохранилище обеспечивает 70% потребностей Харькова.

Россияне на подступах к Лиману

Крайне обостряется ситуация в районе города Лиман на севере Донетчины, где россияне стремятся закрепиться до наступления морозов. Северный фланг города остается стабильным, а вот южнее Лимана ситуация крайне тяжелая.

Россияне на прошлой неделе имели существенные продвижения вблизи Ямполя в сторону села Диброва и города Лиман. Враг закрепился в менее чем 2 километрах от окраин города. При этом весь Ямполь фактически серая зона, а на севере села закрепился враг.





Ситуация в районе города Лиман / Карта DeepStateMAP

Вместе с продвижениями продолжаются постоянные атаки из всего имеющегося вооружения и фиксируется огромное количество вражеских дронов, в частности так называемых дронов-ждунов – FPV, которые вблизи дорог выжидают транспорт наших военных.

Россияне продвигаются в Северске

В соседнем Северске ситуация далеко не легче. Серая зона охватывает теперь абсолютное большинство города. В то же время россияне закрепились на восточных окраинах Северска.

Кроме того, россияне продвинулись вблизи города, а серая зона расширилась также в районы сел Звановка и Свято-Покровское. В последнем на прошлой неделе враг расстрелял военнопленного.

Также россияне продвинулись между Раздоловкой и Федоровкой, где длительное время линия соприкосновения была неизменной. Вблизи этих сел также расширилась серая зона. По всей линии соприкосновения на Славянском направлении идут тяжелые бои.





Ситуация в районе Северска / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага возле Константиновки

Константиновское направление сейчас является вторым по количеству российских атак, однако линия соприкосновения на этом участке в определенной степени стабилизирована. Хотя, к сожалению, и там россияне имели продвижение на прошлой неделе.

Россиянам удалось продвинуться возле села Ступочки и в районе Клебан-Быкского водохранилища. В то же время продолжаются попытки врага проникнуть в саму Константиновку, часть южных окраин которой в серой зоне.





Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP

Бои в Покровске и Мирнограде

Ситуация на Покровском направлении сверхсложная – продолжаются бои в Покровске и Мирнограде в условиях фактического окружения – все логистические пути под огневым контролем россиян.

На прошлой неделе россияне имели существенные продвижения в районе Мирнограда. Враг продвинулся возле Николаевки и Балагана, а также закрепился и продвинулся в южной части самого Мирнограда и южнее города. Однако большая часть Мирнограда – под контролем Сил обороны.





Ситуация в Мирнограде / Карта DeepStateMAP

В центре Покровска враг также продвинулся. Вражеские войска подошли под дорогу, ведущую из Мирнограда на Павлоград. Линия соприкосновения теперь проходит фактически по этой дороге.





Ситуация в Покровске / Карта DeepStateMAP

Также вражеские войска имели успех в районе Добропольского выступления – там россияне продвинулись возле сел Шахово и Софиевка.





Ситуация в районе Добропольского выступа / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян возле Гуляйполя

На Днепропетровщине на прошлой неделе вражеских продвижений не фиксировали, одновременно тяжелая ситуация в Запорожской области.

На прошлой неделе россияне продвинулись в районах сел Сладкое и Равнополье в направлении дороги, которая ведет к Гуляйполю. Серая зона расширилась до села Доброполье.

В то же время россияне продвинулись и у самого Гуляйполя и осуществляют попытки закрепиться на окраинах города, но пока безуспешно.





Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Россияне продолжают продвижение на Запорожье

На Ореховском направлении основным участком вражеского давления является район дороги, ведущей из Васильевки в Запорожье, поэтому самые ожесточенные бои идут именно в районе Приморского и Степногорска. Возле последнего на прошлой неделе россияне продвинулись.

Сам Степногорск – в серой зоне. Цель россиян на этом участке – дойти до Приморского, Речного и Веселянки, что позволит усиленно атаковать Запорожье, в частности FPV-дронами. Сейчас расстояние от фронта до областного центра – 21 километр.





Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

На фронте трудно, а прежде всего – нашим защитникам и защитницам, которые в сверхсложных условиях сдерживают вражеское нашествие. Какие бы разговоры о мире не велись, но российские штурмы и ночной террор всей страны доказывают – Москва не планирует останавливаться.