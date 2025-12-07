Об этом сообщает 16-й армейский корпус, пишет 24 Канал.

Военные сообщают, что Украина заранее оценила риски и подготовила несколько планов реагирования на случай критического поражения дамбы. Для обеспечения логистики разработаны и протестированы запасные маршруты движения, которые сейчас полностью позволят поддерживать необходимое сообщение.

В то же время украинские подразделения имеют необходимые запасы материально-технических средств, поэтому даже временное прекращение движения через дамбу не повлияет на ход боевых действий в этом районе. В случае необходимости инженерные подразделения готовы оперативно восстановить переправу, имея соответствующие ресурсы и технологии.