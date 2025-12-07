Соответствующий комментарий для 24 Канала предоставил глава Печенежской общины Александр Гусаров.

Что известно о повторных ударах россиян по плотине?

Мониторы писали о новой атаке оккупантов на плотину Печенежского водохранилища и взрывах в регионе около 13:30.

Гусаров подтвердил повторный обстрел объекта оккупантами и отметил, что удар частично разрушил плотину.

В результате атаки зафиксированы повреждения, специалисты оценивают ситуацию, работают над ликвидацией последствий,

– сказал он.

Справочно: Площадь водоема составляет 86,2 квадратных километров, ее длина достигает 65 километров, ширина колеблется от 300 до 3000 метров, а глубина – от 4,5 до 20 метров. Площадь водосборного бассейна – 8400 квадратных километров. Название Печенежское водохранилище получило от поселка Печенеги, расположенного примерно за неподалеку от Харькова, поскольку именно рядом с ним возведена плотина.

Заметим, что перед этим российские войска ракетой вгатили по этому водохранилищу ракетой. Сообщалось, что движение транспорта вблизи плотины временно заблокировано.

Важно! Печенежское водохранилище является основным источником водоснабжения Харькова, обеспечивая более 70% воды города.

Кроме того, на схемах объезда также указано, что повреждены два моста, в частности мост в Старом Салтове на дороге Т-21-04.

Что известно об обстреле поселка Печенеги на Харьковщине?