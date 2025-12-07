Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговые сообщества. Кроме ударных средств поражения россияне применили разведывательные дроны.

Чем враг атаковал Печенеги?

После того, как оккупанты вгатили ракетой по водохранилищу в Печенегах, они продолжили атаковать поселок. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении скоростных целей.

Так в 13:38 россияне ударили баллистическими ракетами по Печенегам. Местные жители слышали по меньшей мере три взрыва. Мониторы подтверждают предварительную угрозу из-за вражеских ракет и ударов баллистикой.

Предварительно, россияне разрушили в районе Печенегов два моста и снова били по плотине водохранилища. Полицейские организовали схему объезда дамбы в направлении Волчанска и поселка Большой Бурлук.



Как объехать Печенежское водохранилище / Карта

В 14:06 россияне запустили на Печенеги разведывательный дрон, вероятно, чтобы оценить последствия предыдущих атак. Он кружил между населенными пунктами и полетел дальше.

Что известно об обстреле Печенежского водохранилища?