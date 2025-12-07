Где расположено Печенежское водохранилище и что о нем известно – читайте на 24 Канале.

Где расположено Печенежское водохранилище?

Днем 7 декабря Россия нанесла ракетный удар по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине. Известно, что движение по дороге возле нее перекрыто.

Где расположено Печенежское водохранилище: смотрите на карте

Это большое искусственное водохранилище на реке Северский Донец в Харьковской области, которое ввели в эксплуатацию в 1963 году. Оно является основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Харькова – более 70% воды города происходит из него.

Водохранилище также регулирует сток верхней части бассейна Северского Донца, поддерживает его водность. Также его используют для обводнения харьковских рек, орошения близлежащих сельхозугодий. Полезная емкость Печенежского водохранилища, равна 341 миллион метров кубических.

Что известно об обстреле Печенежского водохранилища?