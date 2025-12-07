Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Кременчуга Виталия Малецкого.
К теме Россия начала новый террор "Шахедами": цель – Полтавская и Киевская области
Когда в Кременчуге ликвидируют последствия ночной российской атаки?
Россияне атаковали Полтавщину и в частности Кременчуг в ночь на 7 декабря. На город летели около 20 БпЛА. Из-за массированной атаки горели предприятия.
Чтобы быстро вернуть в Кременчуг свет, воду и теплоснабжение, которые исчезли в результате обстрела, работа продолжается с утра. Подачу воды частично восстанавливают с помощью автономных источников питания.
Проводится также стабилизация электросети, вскоре свет снова будут включать и выключать по графикам.
Сложная ситуация с теплоснабжением, – говорит мэр. Для того, чтобы починить сеть нужны значительные ресурсы и привлечения резервных средств. Однако специалисты уже проводят необходимые действия, чтобы в домах местных жителей снова было тепло.
Делаем все возможное, чтобы в течение этих суток город вернулся к привычному ритму жизни. От всей общины благодарим спасателям, энергетикам, работникам водоканала, тепловых предприятий и всем, кто сейчас работает для стабилизации ситуации. В такие моменты важна поддержка друг друга, потому что только вместе мы сильны,
– отмечает Малецкий.
В ГСЧС Полтавской области рассказали, что россияне ночью атаковали в области объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Спасатели уже смогли потушить отдельные участки. К ликвидации последствий привлечены 190 чрезвычайников и 50 единиц техники.
В Кременчуге продолжают работы после ночной вражеской атаки / Фото ГСЧС
Что известно о ночной атаке на Украину?
Около полуночи 7 декабря россияне ударили десятками дронов по Кременчугу и общине. Атака не прошла без последствий, но, к счастью, о пострадавших не сообщается.
Под ударом также снова оказался Фастов, что в Киевской области. Накануне россияне разрушили там здание железнодорожного вокзала.
Всего с вечера до утра силы ПВО обезвредили в небе над Украиной 179 воздушных целей, среди которых различные дроны и баллистические ракеты. Попадания произошли на 14 локациях.
Российская атаки дронами и другим вооружением продолжилась утром. Взрывы раздавались в Запорожье, Чернигове и Сумах.