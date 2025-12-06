Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели рассказали о последствиях вражеского удара, ликвидация которых продолжается по состоянию на утро.

Какие последствия атаки на Киевскую область?

В результате российского массированного обстрела Киевской области пострадали 3 человека. Кроме того, последствия зафиксировали в трех районах:

Фастовский : в Фастове возникли пожары и разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо;

: в Фастове возникли пожары и разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо; Вышгородский : в селе Новые Петровцы из-за обломков БпЛА возник пожар в складском здании на площади 5 500 квадратных метров, произошло возгорание 3 грузовых автомобилей, разрушен жилой дом, еще 6 – повреждены;

: в селе Новые Петровцы из-за обломков БпЛА возник пожар в складском здании на площади 5 500 квадратных метров, произошло возгорание 3 грузовых автомобилей, разрушен жилой дом, еще 6 – повреждены; Бучанский: в селе Нежиловичи возник пожар и разрушение частного здания.

Последствия российского обстрела 6 декабря: смотрите фото

Что известно о последствиях в других регионах?