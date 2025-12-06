Уже есть предварительная информация о последствиях этой атаки. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Хронология атаки Россия массированно атакует Украину с воздуха: где сейчас тревога и наибольшая угроза
Какие последствия массированной атаки 6 декабря в разных регионах Украины?
– из Одесского района во время баллистического обстрела.
– из Киева во время комбинированной атаки.
Информация о взрывах в течение ночи также поступала:
– из Винницкой области во время атаки БпЛА.
Из этих регионов пока информации о последствиях не было.
Киевская область. ОВА сообщила о 3 раненых.
В Вышгородском районе – госпитализирована женщина с осколочными повреждениями, и еще одна женщина имеет рваную рану щеки. В Фастове у мужчины рваная рана левой голени, без госпитализации.
Фастов. Враг массированно ударил по железнодорожной инфраструктуре города, о чем сообщили в Укрзализныце. В результате атаки пришлось изменить маршруты пассажирских поездов.
Местные сообщества в социальных сетях указывают на прилеты и разрушения в Фастове. А также о ряде пожаров.
Днепр. Враг атаковал город и Днепропетровскую область ударными БпЛА и баллистикой.
В сети пишут, что пострадала Криворожская ТЭС. Местные жалуются на перебои с электричеством.
Чернигов. Около полуночи в городе прогремели взрывы. Зафиксировано падение вражеского дрона, последствия уточняются.
Российская армия ночью 6 декабря начала массированную атаку Украины. Враг применил ударные БпЛА, баллистические ракеты и "Кинжалы".
Под обстрел попали Киев и Киевская область, Днепропетровская, Одесская область и другие регионы.
Предварительно, пострадали энергетическая и железнодорожная инфраструктура. Но атака еще продолжается, поэтому подробные отчеты о последствиях будут позже.
Какой была предыдущая массированная атака россиян?
- 29 ноября российская армия массированно атаковала с воздуха Киев. Последствия обстрела зафиксировали в нескольких районах столицы. Почти все вражеские 36 ракет и почти 600 дронов летели именно на столицу и область.
- Главными целями нападающих были энергетика и жилые дома. Разрушены 6 многоквартирных домов, по меньшей мере 2 частных, 11 автомобилей и торговый центр. Также известно, что пострадали 38 человек, а 2 погибли.